Министр финансов Венгрии Михал Варга заявил, что Будапешт будет блокировать предоставление Украине кредита от G7 в размере $50 миллиардов до завершения президентских выборов в США, сообщает Reuters.

Виктор Орбан

Кроме того, Венгрия отложила принятие решения о продлении санкций ЕС против России. По информации европейских чиновников, Вашингтон настаивает на том, чтобы ЕС увеличил срок действия санкций с текущих шести месяцев до трех лет, что позволит добавить в кредит около $20 миллиардов, которые будут покрывать вклад Европейского Союза. Остальные $10 миллиардов должны обеспечить другие члены G7, такие как Канада, Великобритания и Япония.

Финансирование кредита будет производиться за счет активов Центрального банка России на сумму $300 миллиардов, замороженных на Западе в 2022 году. Вашингтон стремится избежать необходимости, что шесть месяцев пересматривать вопрос о том, останутся ли эти активы замороженными, обеспечивающими кредит.

"Этот вопрос должен быть решен после президентских выборов в США, ведь мы должны увидеть, какую позицию займет новая администрация по поводу санкций", — отметил Варга.

Европейский Союз, в свою очередь, отмечает, что замороженные российские активы позволяют профинансировать кредит в размере до $49,44 миллиарда с возможным вкладом ЕС до €35 миллиардов. Окончательный размер взносов от G7 будет решен после президентских выборов в США 5 ноября.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , если бы Венгрия стала объектом российской агрессии, подобной той, которую испытала Украина в феврале 2022 года, венгры не стали бы оказывать вооруженное сопротивление России. Такое заявление сделал советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.



