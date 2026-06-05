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Венгрия сняла блокаду миллиардов для Украины, но есть нюанс

После двух лет сопротивления Будапешт согласился разморозить 6,6 млрд. евро для Киева. Часть средств может быть направлена на усиление украинского ПВО

5 июня 2026, 12:56
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Кравцев Сергей

После продолжительного противостояния внутри Европейского Союза Венгрия согласилась разблокировать выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это решение может стать одним из самых важных финансовых шагов ЕС в поддержку украинской обороны за последние годы.

Венгрия сняла блокаду миллиардов для Украины, но есть нюанс

Венгрия. Фото: из открытых источников

По информации европейских дипломатических источников, принципиальная договоренность уже согласована на уровне послов государств-членов. Таким образом, было устранено последнее препятствие, которое в течение двух лет блокировало выделение средств для компенсации военной помощи Украине.

Хотя окончательное решение по конкретному использованию финансирования еще не принято, среди приоритетов называют укрепление системы противовоздушной обороны. На фоне регулярных российских атак на украинские города вопрос защиты неба остается одним из самых острых для Киева.

Украинские власти уже обратились к партнерам с призывом использовать часть разблокированных ресурсов для закупки дополнительных американских комплексов Patriot и ракет к ним. В Министерстве иностранных дел отмечают, что механизмы НАТО и ЕС позволяют реализовать подобные закупки максимально оперативно.

Впрочем, говорить об окончательном решении вопроса еще рано. Предстоит подготовка соответствующего законодательного механизма Европейской службой внешних связей и его утверждение всеми государствами-членами ЕС.

Политическое значение этого шага выходит за рамки финансов. Решение Венгрии свидетельствует о том, что даже наиболее скептически настроенные по военной поддержке Украины страны вынуждены учитывать новые реалии безопасности Европы. А для Киева это шанс получить дополнительные ресурсы именно в тот момент, когда российские удары по гражданской инфраструктуре становятся все более масштабными.

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Источник: https://nepszava.hu/3324807_europai-bekekeret-magyarorszag-veto-ukrajna-tamogatas
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