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Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу в отношении Украины

После Польши Венгрия также высказалась по поводу экспорта украинского зерна.

сегодня, 17:10
Автор:
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Slava Kot
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Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что его страна продолжит эмбарго украинского зерна, которое должно было закончиться 15 сентября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook венгерского министра.

Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу в отношении Украины

Министр сельского хозяйства Иштван Надь. Фото из открытых источников

Венгерский политик заявил, что необходимо "продолжать поддерживать экспорт украинской агропродукции, особенно после коллапса черноморского транспорта". Однако заявил, что подобные действия должны учитывать интересы венгерских аграриев.


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"Если Брюссель бездействует, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна в пределах национальной юрисдикции", — сказал Иштван Надь.

При этом политик считает, что цель крупных украинских компаний не продавать зерно в страны третьего мира, а доминировать на рынках ЕС, что создает проблемы для фермеров во всех странах-членах. По его словам, главная цель – это облегчить транзит, чтобы украинское зерно попадало на традиционные экспортные рынки.

Напомним, что запрет на импорт кукурузы, рапса, пшеницы и подсолнечника из Украины в Венгрию, Болгарию, Румынию, Словакию и Польшу Еврокомиссия ввела в начале мая этого года. Сначала запрет действовал до 5 июня, а затем был продлен до 15 сентября. Транзит зерна через эти страны разрешен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на критику ЕС, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о решительном шаге относительно украинского зерна. В Киеве заявили, что такое решение неприемлемо для Украины.

Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, который идет по пути Путина. Стало известно, что решил венгерский лидер на закрытом мероприятии со своими поклонниками.



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Источник: https://www.facebook.com/nagyistvan.movar/posts/856146105882457
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