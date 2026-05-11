Новая министерка иностранных дел Венгрии Анита Орбан перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая заверила, что официальный Будапешт больше не будет использовать право вето на политику Европейского Союза как инструмент шантажа. Более того, теперь Венгрия будет прилагать усилия, чтобы вернуть доверие партнеров из ЕС и НАТО.

Топ-дипломат акцентировала, что Венгрия "слишком часто становилась препятствием в процессе принятия решений в Европе".

"Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара", — отметила министр.

Относительно Украины Орбан заявила, что Будапешт будет поддерживать ее дальнейшую интеграцию в ЕС только с учетом "строгого национального интереса", а также продолжит требовать дополнительных прав для венгерского меньшинства в Украине.

новый опрос среди венгров, поддержавших будущего премьер-министра Петера Мадяра на последних выборах, демонстрирует ожидания перемен в стране, но показывает разделение мнений по ключевым геополитическим вопросам. Респонденты выражают противоречивые позиции относительно отношений с ЕС и участия Венгрии в поддержке Украины, а также зависимости государства от российских энергоресурсов.

По данным исследования, 64% опрошенных надеются на улучшение дипломатических отношений с Киевом под руководством нового правительства. В то же время, непосредственная поддержка военных усилий Украины остается ограниченной: только 24% респондентов готовы к финансовой помощи, а 12% поддерживают оказание военной помощи. Это свидетельствует о том, что венгры предпочитают умеренную внешнюю политику, пытаясь избегать прямого участия в конфликте.

Что касается энергетической политики, более половины респондентов (52%) выступают против полного прекращения импорта российских энергоносителей. Это подчеркивает прагматический подход венгерского общества, ценящего стабильность энергоснабжения и национальную безопасность сверх политических деклараций.



