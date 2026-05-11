Вето Будапешту для шантажу ЄС щодо України: у Мадяра зробили важливу заяву

Нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня запевнила, що офіційний Будапешт більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу. Більше того, тепер Угорщина докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО.

Топ-дипломат акцентувала, що Угорщина "занадто часто ставала перешкодою у процесі ухвалення рішень в Європі".

"Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару", — зазначила міністр.

Щодо України Орбан заявила, що Будапешт підтримуватиме її подальшу інтеграцію до ЄС лише з огляду на "суворий національний інтерес", а також продовжить вимагати додаткових прав для угорської меншини в Україні.

нове опитування серед угорців, які підтримали майбутнього прем'єр-міністра Петера Мадяра на останніх виборах, демонструє очікування змін у країні, але показує поділ думок щодо ключових геополітичних питань. Респонденти висловлюють суперечливі позиції щодо відносин із ЄС та участі Угорщини у підтримці України, а також щодо залежності держави від російських енергоресурсів.

За даними дослідження, 64% опитаних сподіваються на покращення дипломатичних відносин з Києвом під керівництвом нового уряду. Водночас безпосередня підтримка військових зусиль України залишається обмеженою: лише 24% респондентів готові до фінансової допомоги, а 12% підтримують надання військової допомоги. Це свідчить про те, що угорці віддають перевагу поміркованій зовнішній політиці, намагаючись уникати прямої участі у конфлікті.

Що стосується енергетичної політики, понад половина респондентів (52%) виступають проти повного припинення імпорту російських енергоносіїв. Це підкреслює прагматичний підхід угорського суспільства, яке цінує стабільність енергопостачання та національну безпеку понад політичні декларації.



