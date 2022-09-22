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Виктор Орбана озвучил удивительное заявление после того, как Путин объявил о мобилизации

Орбан и дальше поддерживает Путина и требует отменить санкции против РФ.

сегодня, 14:36
Автор:

Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ослабить санкции ЕС против России. Это произошло вскоре после того, как Владимир Путин обратился с посланием к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию в стране, сообщает Magyar Nemzet.

Виктор Орбана озвучил удивительное заявление после того, как Путин объявил о мобилизации

Удивительные слова Орбана после того, как Путин объявил о мобилизации. Фото с открытых источников

По словам премьер-министра Венгрии, санкции нанесли ущерб европейской экономике больше, чем российской, и их отмена уменьшит инфляцию и риск рецессии. Информацию предоставила венгерская газета.

Европейский Союз должен отменить свои санкции против России до конца этого года, – сказал Орбан своим сторонникам на закрытом заседании партии его партии.

Орбан на протяжении многих лет считается одним из лидеров ЕС, который является лояльным президенту России Владимиру Путину. Ранее он выступал против санкций ЕС. Но сейчас он впервые прямо призвал, чтобы их отменили.

В конце августа премьер-министр Орбан заявил, что Венгрия "не готова" вести переговоры о дальнейших энергетических санкциях против России. В качестве причины он назвал то, что санкции бьют по Европе сильнее, чем по России, и дальнейшее их усиление будет "противоречить здравому смыслу". Кроме того, как он тогда объяснил, обеспечить поставки нефти и газа в Венгрию без российских источников невозможно.

Интересно, что Европейская комиссия предложила в воскресенье Европейскому совету запустить механизм прекращения поставок денег в бюджет Венгрии. Около 7,5 миллиарда евро были заблокированы из-за коррупции в Венгрии. Это серьезный удар по экономике Венгрии.

Это первый случай в истории ЕС для защиты бюджета ЕС от коррупции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дружественные России страны не хотят, чтобы их граждане воевали в Украине.



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Источник: https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/orban-viktor-vonjak-vissza-brusszelben-a-szankciokat
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