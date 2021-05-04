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Главная Новости Мир ЕС Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах
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Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убедил министра юстиции в существовании единственной версии происшествия со взрывами во Врбетице

4 мая 2021, 23:55
Автор:

Елизавета Черных

Генеральный прокурор Чехии заявил, при каком условии может быть приостановлено уголовное производство о взрывах во Врбетице в 2014 году. По словам чиновника, это произойдет, если чешская сторона не сможет допросить подозреваемых. Прага обвиняет в диверсии спецслужбы РФ, пишет РБК-Украина со ссылкой на Ceske noviny.

Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах

Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах - фото из открытых источников

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами во Врбетице.

"С самого начала я утверждал, что есть только одна следственная версия о причинах взрывов. Нельзя исключать, что уголовное производство закончится откладыванием дела, если мы не заслушаем обоих подозреваемых или не обеспечим их явку", — сказал он. 

Напомним, что президента Чехии Милоша Земана, которого называют другом президента РФ Владимира Путина, могут обвинить в государственной измене. 
Земан попал в скандал после того, как рассказал в СМИ, что правоохранители рассматривают две версии причин взрывов во Врбетице в 2014 году: неосторожное обращение с боеприпасами или вмешательство агентов иностранных спецслужб (судя по последним расследованиям, российских, после чего последовала взаимная высылка дипломатов между Чехией и РФ). Ряд политиков обвинил Земана в том, что он раскрыл информацию, которая является конфиденциальной, что может помешать следствию и представлять угрозу безопасности Чехии.
Как могут далее развиваться события внутри Чехии, между Прагой и Москвой? Чтобы разобраться с этим вопросом, портал "Комментарии" обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vlasti-chehii-nazvali-uslovie-ostanovki-dela-1620158681.html
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