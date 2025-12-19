logo

Вместо активов Кремля украинцы получат долги ЕС: почему саммит в Брюсселе закончился провалом
commentss НОВОСТИ Все новости

Politico пишет о том, что план ЕС по замороженным активам РФ провалился

19 декабря 2025, 08:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лидерам стран Европейского Союза не удалось договориться о передаче Украине замороженных российских активов по итогам саммита в Брюсселе. Как пишет рейтинговое издание "Politico", это стало ощутимым ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, накануне настаивавших именно на таком механизме поддержки Киева.

Фото: из открытых источников

ЕС согласился на экстренный резервный план, базирующийся на общем долге Союза. Его несколько недель активно продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, хотя еще до последних часов саммита этот вариант считали маловероятным. Дополнительным сигналом раскола стало решение Венгрии, Словакии и Чехии не приобщаться к новой финансовой схеме.

По завершении саммита премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что поддержка Украины остается гарантированной. В то же время, принятое решение не отвечает ожиданиям Берлина и Еврокомиссии, которые настаивали на использовании именно российских активов.

По словам де Вевера, идея конфискации средств РФ оказала эмоциональную поддержку, однако в итоге "победила рациональность". Лидеры ЕС договорились совместно ссудить 90 миллиардов евро для финансирования двухлетнего кредита Украине, который будет гарантирован бюджетом Союза. Такой подход поддержали страны Юга, но он вызвал скепсис у Германии и североевропейских государств.

Как компромисс в решении оставили возможность в будущем использовать замороженные российские активы для погашения этого кредита. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу пока нет. Представители ЕС признают: финансирование для Украины обеспечено, но ожидания от саммита были значительно выше.

Читайте на портале "Комментарии" — участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.




Источник: https://www.politico.eu/article/european-council-summit-eu-agrees-e90b-ukraine-loan-russian-assets-plan-fails/
