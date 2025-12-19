Вместо активов Кремля украинцы получат долги ЕС: почему саммит в Брюсселе закончился провалом

Лидерам стран Европейского Союза не удалось договориться о передаче Украине замороженных российских активов по итогам саммита в Брюсселе. Как пишет рейтинговое издание "Politico", это стало ощутимым ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, накануне настаивавших именно на таком механизме поддержки Киева.

ЕС согласился на экстренный резервный план, базирующийся на общем долге Союза. Его несколько недель активно продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, хотя еще до последних часов саммита этот вариант считали маловероятным. Дополнительным сигналом раскола стало решение Венгрии, Словакии и Чехии не приобщаться к новой финансовой схеме.

По завершении саммита премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что поддержка Украины остается гарантированной. В то же время, принятое решение не отвечает ожиданиям Берлина и Еврокомиссии, которые настаивали на использовании именно российских активов.

По словам де Вевера, идея конфискации средств РФ оказала эмоциональную поддержку, однако в итоге "победила рациональность". Лидеры ЕС договорились совместно ссудить 90 миллиардов евро для финансирования двухлетнего кредита Украине, который будет гарантирован бюджетом Союза. Такой подход поддержали страны Юга, но он вызвал скепсис у Германии и североевропейских государств.

Как компромисс в решении оставили возможность в будущем использовать замороженные российские активы для погашения этого кредита. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу пока нет. Представители ЕС признают: финансирование для Украины обеспечено, но ожидания от саммита были значительно выше.

