Внутри ЕС начались разбирательства из-за заработка на российских активах: кого обвиняют

Страны Европейского союза усиливают давление на Бельгию, требуя объяснить, как она распоряжается налоговыми доходами от замороженных российских активов на 140 млрд евро, размещенных в брюссельском Euroclear. По данным Politico, правительства ряда стран обвиняют кабинет Барта де Вевера в непрозрачности и сокрытии информации.

ЕС и Бельгия. Фото: из открытых источников

Еврокомиссия настаивает, чтобы все государства ЕС согласились направить доходы от российских резервов Украине в формате репарационного кредита. Решение должны принять на саммите 18 декабря. Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер возражает, заявляя, что страна рискует, если Москва в будущем потребует вернуть средства.

По информации издания, дипломаты пяти стран ЕС считают, что Брюссель затягивает процесс из-за собственной выгоды: доходы от активов формируют значительные налоговые поступления. Хотя в прошлом году Бельгия обязалась раскрывать данные о распределении этих средств и направлять их Украине, проверить выполнение обещаний невозможно – налоги продолжают аккумулироваться в бельгийском бюджете.

Давление на Бельгию растёт на фоне того, что, по оценкам Института Киля, с начала войны страна предоставила Украине 3,44 млрд евро, тогда как только в 2024 году налоги с российских активов составили 1,7 млрд.

Бельгийские власти отвергают обвинения, утверждая, что все налоговые доходы "зарезервированы" для Украины, но не уточняют, перечислены ли средства полностью. Брюссель напоминает, что с 2022 года выделил почти 1 млрд евро на военную и другую помощь Киеву.

Тем не менее европейские союзники недовольны: обещание перевести налоговые поступления в общий механизм поддержки ЕС и G7 так и не выполнено, и причины задержки остаются неясными.

