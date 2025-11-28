Всередині ЄС почалися розбірки через заробіток на російських активах: кого звинувачують

Країни Європейського союзу посилюють тиск на Бельгію, вимагаючи пояснити, як вона розпоряджається податковими доходами від заморожених російських активів на 140 млрд. євро, розміщених у брюссельському Euroclear. За даними Politico, уряди низки країн звинувачують кабінет Барта де Вевера у непрозорості та приховуванні інформації.

ЄС та Бельгія. Фото: із відкритих джерел

Єврокомісія наполягає, щоб усі держави ЄС погодилися направити прибутки від російських резервів Україні у форматі репараційного кредиту. Рішення мають ухвалити на саміті 18 грудня. Однак прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заперечує, заявляючи, що країна ризикує, якщо Москва в майбутньому вимагатиме повернути кошти.

За інформацією видання, дипломати п'яти країн ЄС вважають, що Брюссель затягує процес через власний зиск: доходи від активів формують значні податкові надходження. Хоча минулого року Бельгія зобов'язалася розкривати дані про розподіл цих коштів та спрямовувати їх Україні, перевірити виконання обіцянок неможливо – податки продовжують акумулюватись у бельгійському бюджеті.

Тиск на Бельгію зростає на тлі того, що, за оцінками Інституту Кіля, з початку війни країна надала Україні 3,44 млрд євро, тоді як лише у 2024 році податки з російських активів становили 1,7 млрд.

Бельгійська влада відкидає звинувачення, стверджуючи, що всі податкові доходи "зарезервовані" для України, але не уточнюють, чи кошти перераховані повністю. Брюссель нагадує, що з 2022 року виділив майже 1 млрд євро на військову та іншу допомогу Києву.

Проте європейські союзники незадоволені: обіцянку перевести податкові надходження до загального механізму підтримки ЄС та G7 так і не виконано, і причини затримки залишаються неясними.

