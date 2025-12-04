Внутри ЕС нарастает раскол: уде не только Орбан и Фицо намекают, что Россия победит в войне

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных российских активов несет для его страны чрезвычайно высокие риски и может вызвать долговременные последствия со стороны Москвы. В интервью La Libre Belgique он подчеркнул, что давление на Брюссель в этом вопросе "невероятное", и правительство вынуждено работать над темой фактически круглосуточно.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: из открытых источников

По словам де Вевера, идея передать Украине замороженные российские средства выглядит политически привлекательной, однако в международной практике аналогичных случаев не было.

"Украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды – такого еще никогда не делали. Речь идет о деньгах Центрального банка России", — отметил премьер.

Он напомнил, что даже после Второй мировой войны средства Германии не конфисковали, а заморозка активов обычно действует только до завершения войны.

При этом глава правительства выразил сомнение, что Россия потерпит поражение в войне против Украины.

"Кто действительно верит, что Россия проиграет? Это иллюзия. И крайне нежелательно, чтобы ядерное государство оказалось в состоянии нестабильности", — сказал он, добавив, что Москва не согласится на конфискацию своих средств без ответных шагов.

Де Вевер подчеркнул, что России уже дала понять Брюсселю: последствия такого решения "Бельгия будет ощущать вечно". По его словам, под угрозой могут оказаться западные активы в РФ, включая средства Euroclear на сумму 16 млрд евро, а также бельгийские предприятия. Он также предупредил о рисках аналогичных действий со стороны Беларуси и Китая.

Премьер заявил, что спросил европейских партнеров о готовности разделить возможные потери Бельгии. "Только Германия выразила готовность. Без такого распределения я сделаю все, чтобы заблокировать этот вопрос", — подытожил де Вевер.

