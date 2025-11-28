Внутри ЕС уже задумались, а, стоит ли добиваться мира в Украине: что произошло

Рубрики
Война в Украине продолжается, но, как оказалось, перспективы мира вызывают не только надежду, но и тревогу среди европейцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".
Авторы публикации отмечают, с одной стороны, завершение боевых действий станет моментом облегчения для всех, кто пострадал от противостояния. С другой – оно может спровоцировать внутренние споры среди европейских стран относительно безопасности, экономики и внешней политики.
За время войны Европа продемонстрировала беспрецедентное единство: государства ЕС предоставили убежище миллионам украинцев, поставляли оружие и финансовую помощь, ввели десятки раундов санкций против страны-агрессора. Но после прекращения огня эти хрупкие союзы могут начать рассыпаться.
СМИ отмечает, такие страны на восточном фланге, как Польша, страны Балтии, Финляндия – постоянно насторожены, опасаясь, что Россия снова сконцентрирует силы против них. Западные государства, в свою очередь, будут стремиться вернуться к мирной жизни и сократить расходы на оборону.
