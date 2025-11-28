Внутри ЕС уже задумались, а, стоит ли добиваться мира в Украине: что произошло

Война в Украине продолжается, но, как оказалось, перспективы мира вызывают не только надежду, но и тревогу среди европейцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Авторы публикации отмечают, с одной стороны, завершение боевых действий станет моментом облегчения для всех, кто пострадал от противостояния. С другой – оно может спровоцировать внутренние споры среди европейских стран относительно безопасности, экономики и внешней политики.

За время войны Европа продемонстрировала беспрецедентное единство: государства ЕС предоставили убежище миллионам украинцев, поставляли оружие и финансовую помощь, ввели десятки раундов санкций против страны-агрессора. Но после прекращения огня эти хрупкие союзы могут начать рассыпаться.

СМИ отмечает, такие страны на восточном фланге, как Польша, страны Балтии, Финляндия – постоянно насторожены, опасаясь, что Россия снова сконцентрирует силы против них. Западные государства, в свою очередь, будут стремиться вернуться к мирной жизни и сократить расходы на оборону.

"Дополнительно, вопрос отношений с Россией и Америкой усилит политические споры. Часть европейских бизнес-интересов и правых партий выступает за восстановление коммерческих связей с РФ и отмену санкций, что может вызвать конфликты со странами, которые жестко настроены против Москвы. Также дискуссии развернутся вокруг восстановления Украины, возвращения беженцев и перспективы ее членства в ЕС", – говорится в публикации.

