logo

BTC/USD

91788

ETH/USD

3059.85

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Внутри ЕС уже задумались, а, стоит ли добиваться мира в Украине: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Внутри ЕС уже задумались, а, стоит ли добиваться мира в Украине: что произошло

The Economist объяснило, почему мир в Украине станет испытанием для Европы

28 ноября 2025, 11:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Война в Украине продолжается, но, как оказалось, перспективы мира вызывают не только надежду, но и тревогу среди европейцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Внутри ЕС уже задумались, а, стоит ли добиваться мира в Украине: что произошло

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, с одной стороны, завершение боевых действий станет моментом облегчения для всех, кто пострадал от противостояния. С другой – оно может спровоцировать внутренние споры среди европейских стран относительно безопасности, экономики и внешней политики.

За время войны Европа продемонстрировала беспрецедентное единство: государства ЕС предоставили убежище миллионам украинцев, поставляли оружие и финансовую помощь, ввели десятки раундов санкций против страны-агрессора. Но после прекращения огня эти хрупкие союзы могут начать рассыпаться.

СМИ отмечает, такие страны на восточном фланге, как Польша, страны Балтии, Финляндия – постоянно насторожены, опасаясь, что Россия снова сконцентрирует силы против них. Западные государства, в свою очередь, будут стремиться вернуться к мирной жизни и сократить расходы на оборону.

"Дополнительно, вопрос отношений с Россией и Америкой усилит политические споры. Часть европейских бизнес-интересов и правых партий выступает за восстановление коммерческих связей с РФ и отмену санкций, что может вызвать конфликты со странами, которые жестко настроены против Москвы. Также дискуссии развернутся вокруг восстановления Украины, возвращения беженцев и перспективы ее членства в ЕС", – говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Бельгии назвал новую причину не передавать Украине замороженные активы РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/europe/2025/11/27/if-the-fighting-ends-in-ukraine-the-infighting-in-europe-will-begin
Теги:

Новости

Все новости