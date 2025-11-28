Усередині ЄС уже задумалися, а чи варто добиватися миру в Україні: що сталося

Рубрики
Війна в Україні триває, але, як виявилось, перспективи світу викликають не лише надію, а й тривогу серед європейців. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання The Economist.
Автори публікації наголошують, з одного боку, на завершенні бойових дій стане моментом полегшення для всіх, хто постраждав від протистояння. З іншого боку, воно може спровокувати внутрішні суперечки серед європейських країн щодо безпеки, економіки та зовнішньої політики.
За час війни Європа продемонструвала безпрецедентну єдність: держави ЄС надали притулок мільйонам українців, постачали зброю та фінансову допомогу, запровадили десятки раундів санкцій проти країни-агресора. Але після припинення вогню ці тендітні союзи можуть почати розсипатися.
ЗМІ зазначає, що такі країни на східному фланзі, як Польща, країни Балтії, Фінляндія – постійно насторожені, побоюючись, що Росія знову сконцентрує сили проти них. Західні держави, у свою чергу, прагнутимуть повернутися до мирного життя та скоротити витрати на оборону.
