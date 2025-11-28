logo_ukra

Світ ЄС
Усередині ЄС уже задумалися, а чи варто добиватися миру в Україні: що сталося

The Economist пояснило, чому світ в Україні стане випробуванням для Європи

28 листопада 2025, 11:28
Автор:
Кравцев Сергей

Війна в Україні триває, але, як виявилось, перспективи світу викликають не лише надію, а й тривогу серед європейців. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання The Economist.

Усередині ЄС уже задумалися, а чи варто добиватися миру в Україні: що сталося

Фото: з відкритих джерел

Автори публікації наголошують, з одного боку, на завершенні бойових дій стане моментом полегшення для всіх, хто постраждав від протистояння. З іншого боку, воно може спровокувати внутрішні суперечки серед європейських країн щодо безпеки, економіки та зовнішньої політики.

За час війни Європа продемонструвала безпрецедентну єдність: держави ЄС надали притулок мільйонам українців, постачали зброю та фінансову допомогу, запровадили десятки раундів санкцій проти країни-агресора. Але після припинення вогню ці тендітні союзи можуть почати розсипатися.

ЗМІ зазначає, що такі країни на східному фланзі, як Польща, країни Балтії, Фінляндія – постійно насторожені, побоюючись, що Росія знову сконцентрує сили проти них. Західні держави, у свою чергу, прагнутимуть повернутися до мирного життя та скоротити витрати на оборону.

"Додатково питання відносин з Росією та Америкою посилить політичні суперечки. Частина європейських бізнес-інтересів та правих партій виступає за відновлення комерційних зв'язків із РФ та скасування санкцій, що може викликати конфлікти з країнами, які жорстко налаштовані проти Москви. Також дискусії розгорнуться навколо відновлення України, повернення біженців та перспективи її членства у ЄС", – йдеться у публікації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр Бельгії назвав нову причину не передавати Україні заморожені активи РФ.




Джерело: https://www.economist.com/europe/2025/11/27/if-the-fighting-ends-in-ukraine-the-infighting-in-europe-will-begin
