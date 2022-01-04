Восточный сосед не желает сам жить в мире и не дает этого другим: в Эстонии сделали заявление о РФ

Россия несет реальную угрозу для Европы и НАТО, потому что не желает жить в мире. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, пишет "Рostimees".

Флаги России и Эстонии. Фото: из открытых источников

Калле Лаанет отметил, впервые за много лет безопасность европейского континента и Североатлантического альянса оказалась под большой угрозой. Все по той причине, что Москва отказывается выполнять международные соглашения, жить в мире и поэтому угрожает всем своим соседям и другим демократическим странам в Европе.

По мнению министра, власти России рассматривает часть демократических европейских страна, как на те территории, которые по праву должны входить в состав РФ и поэтому делает откровенные угрожающие заявления, ставит ультимативные условия.

Лаанет подчеркнул, Россия не считает нужным считаться с тем, что у государств, которые сегодня есть суверенными, есть своя история, свой язык, своя культура. И все это ничего общего с Россией не имеет. Москва публично заявляет, что она не признает право этих стран самостоятельно определяться со своим будущим, в какие альянсы входить, какой вектор развития выбирать.

Калле Лаанет поблагодарил союзников и партнеров Эстонии по НАТО и Евросоюзу, потому что теперь страна находится в компании других демократических стран. Это придает больше уверенности, в отстаивании своих интересов.

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