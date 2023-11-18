Война на Ближнем Востоке: в ЕС рассказали, кому должен перейти контроль над Газой

После завершения армией Израиля спецоперации в Секре Газа и победы над исламистской группировкой ХАМАС контроль над территорией должен перейти к Палестинской администрации. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Из Газы больше не могут осуществляться террористические атаки против Израиля. А это означает, что ХАМАС больше не может контролировать Газу. Так кто же будет контролировать Газу? Я думаю, что это сделать только Палестинская администрация", – прокомментировал Боррель.

При этом европейский дипломат отметил, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября возвращения к статус-кво, когда группировка контролировала сектор Газа, быть не может – так же, как и ситуации, при которой часть этой территории остается под израильской оккупацией.

Боррель подтвердил, что во время встреч с представителями администрации в Рамалле (административный центр Западного берега реки Иордан) те заверили в готовности и желании "взять на себя эту ответственность".

Читайте также на портале "Комментарии" — идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.



