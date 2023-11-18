Война на Ближнем Востоке: в ЕС рассказали, кому должен перейти контроль над Газой

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Кравцев Сергей
После завершения армией Израиля спецоперации в Секре Газа и победы над исламистской группировкой ХАМАС контроль над территорией должен перейти к Палестинской администрации. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
При этом европейский дипломат отметил, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября возвращения к статус-кво, когда группировка контролировала сектор Газа, быть не может – так же, как и ситуации, при которой часть этой территории остается под израильской оккупацией.
Боррель подтвердил, что во время встреч с представителями администрации в Рамалле (административный центр Западного берега реки Иордан) те заверили в готовности и желании "взять на себя эту ответственность".
Читайте также на портале "Комментарии" — идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.
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Ігор
сегодня, 16:35
Як взагалі юдеї втулили себе серед тих кого ненавидять - арабів? Європейцям вони змогли нав'язати почуття провини за юдейськи вчинки. Тепер європейці сотні років будуть спокутувати уявно провину. Ізраїльський нацизм мститься арабам за те, що ті не бажають брати на себе юдейські забаганки і ставати їхніми покірними рабами, як на це погодились українці.