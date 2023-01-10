Война в Украине не помеха для инвестиций: Венгрия национализировала Vodafone

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Vitalii Rozkariaka
Правительство
Венгрии, которое сейчас возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, в партнерстве
с приватной радиостанцией Antenna Hungaria выкупило филиал британского концерна Vodafone. По данным СМИ, данная телекоммуникационная
компания занимает второе место на по доходам и востребованности на рынке,
уступает она лишь двум конкурентам – Magyar Telekom и немецкой
компании Deutsche Telekom. Известно, что национализация Vodafone обойдется венгерскому правительству в 1,7
миллиардов евро.
фото тематическое, из открытых источников
Ранее власти
Венгрии неоднократно заявляли, что санкции, введенные странами Запада в
отношении России, очень сильно подкосили экономику страны. Продолжает влиять на
снижение "пополнений" государственного бюджета и непосредственно сама война в
Украине, неоднократно писали венгерские СМИ, ссылаясь на отчеты правительства.
Вчерашнее же
заявление министра экономического развития Венгрии Мартона Надь сильно удивило
граждан стран и многие СМИ, как отечественные, так и зарубежные. Так, чиновник
официально заявил о подписании окончательного соглашения, касающегося покупки
венгерского представительства британской компании. Многих шокировала не так
сама новость о национализации фирмы, как сумма покупки, ведь, учитывая
предыдущие заявления властей, бюджет сильно опустел за последний год. Таким
образом, выходит, что война в Украине не так уж и сильно ударила по Венгрии,
как писалось ранее, ведь на инвестирование многомиллиардных сумм
государственных денег во время войны в центре Европы, способна пойти сейчас не
каждая страна.
Напомним, ранее
наше издание сообщало о том, какие вещи в Польше наибольше удивили украинских
беженцев. Как выяснилось, переселенцев шокировал не столько уровень жизни
поляков, как ее образ, культура общения и повсеместная толерантность.
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