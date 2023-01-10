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Война в Украине не помеха для инвестиций: Венгрия национализировала Vodafone

По официальным данным, покупка компании обойдется венгерскому бюджету в 1,7 миллиардов евро

сегодня, 11:21
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Правительство Венгрии, которое сейчас возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, в партнерстве с приватной радиостанцией Antenna Hungaria выкупило филиал британского концерна Vodafone. По данным СМИ, данная телекоммуникационная компания занимает второе место на по доходам и востребованности на рынке, уступает она лишь двум конкурентам – Magyar Telekom и немецкой компании Deutsche Telekom. Известно, что национализация Vodafone обойдется венгерскому правительству в 1,7 миллиардов евро.

Война в Украине не помеха для инвестиций: Венгрия национализировала Vodafone

фото тематическое, из открытых источников

Ранее власти Венгрии неоднократно заявляли, что санкции, введенные странами Запада в отношении России, очень сильно подкосили экономику страны. Продолжает влиять на снижение "пополнений" государственного бюджета и непосредственно сама война в Украине, неоднократно писали венгерские СМИ, ссылаясь на отчеты правительства.

Вчерашнее же заявление министра экономического развития Венгрии Мартона Надь сильно удивило граждан стран и многие СМИ, как отечественные, так и зарубежные. Так, чиновник официально заявил о подписании окончательного соглашения, касающегося покупки венгерского представительства британской компании. Многих шокировала не так сама новость о национализации фирмы, как сумма покупки, ведь, учитывая предыдущие заявления властей, бюджет сильно опустел за последний год. Таким образом, выходит, что война в Украине не так уж и сильно ударила по Венгрии, как писалось ранее, ведь на инвестирование многомиллиардных сумм государственных денег во время войны в центре Европы, способна пойти сейчас не каждая страна.

Напомним, ранее наше издание сообщало о том, какие вещи в Польше наибольше удивили украинских беженцев. Как выяснилось, переселенцев шокировал не столько уровень жизни поляков, как ее образ, культура общения и повсеместная толерантность. 



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Источник: https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,29340202,wegry-nacjonalizuja-telekomunikacje-wykupuja-spolke-vodafone.html?_ga=2.165271991.98340401.1673330898-299088472.1667395130
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