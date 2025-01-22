Война в Украине все переиграла: какую цель теперь ставит ЕС к 2030 году

Европейский Союз ставит своей целью, чтобы страны блока в разы ускорили наращивание своих запасов оружия. В Брюсселе стремятся сдвинуть цели НАТО на 14 лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает "Euroactiv".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление еврочиновник сделал во время конференции по случаю 20-летия Европейского оборонного агентства (EDA). Еврокомиссар отметил, что ожидает решения по Программе европейской оборонной промышленности (EDIP) Европарламентом и Европейским советом. По его мнению, это поможет значительно увеличить производство оружия.

"Целевые показатели НАТО должны быть достигнуты не позднее 2030 года вместо запланированного 2044 года", — заявил Андрюс Кубилюс.

По его словам, разведки стран ЕС предупреждают, что через пять лет Россия может быть готова к потенциальной войне с НАТО и Евросоюзом, если ничего не делать. Экономика РФ уже работает на полную — заводы производят оружие и боеприпасы круглосуточно.

Издание добавляет, что ЕС выдвинет "план промышленных ресурсов", который Кубилюс представил осенью.

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