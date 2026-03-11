Европейский Союз совершит серьезную ошибку, если в попытке снизить стремительный рост цен на энергоносители решит снова обратиться к российской нефти и газу. Такое мнение высказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает агентство Reuters.

Фото: из открытых источников

"В нынешней кризисной ситуации некоторые предлагают отказаться от долгосрочной энергетической стратегии ЕС и даже вернуться к российским ископаемым источникам энергии. Это стало бы стратегической ошибкой", — подчеркнула фон дер Ляен во время выступления в Европейском парламенте.

В то же время, она отметила, что Еврокомиссия разрабатывает различные механизмы для стабилизации цен на энергоносители. Среди них: более эффективное использование сделок по снабжению электроэнергией, государственные субсидии и поддержка, а также возможное ограничение цен на газ.

В контексте энергетического кризиса особенно активно выражаются сторонники возобновления российских поставок. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к фон дер Ляэну с призывом отменить все санкции против российской энергетики. По его словам, это могло бы сдержать рост цен на дизель и бензин в Европе.

Также подобные идеи озвучивал бывший президент США Дональд Трамп, отмечая, что санкции против России по нефти могут не понадобиться снова.

Однако европейские лидеры подчеркивают опасность таких шагов. В частности, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис подчеркнул, что отмена ограничений на российскую нефть была бы "самоубийством", поскольку Россия остается агрессором в войне против Украины.

