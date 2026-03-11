У ФРН визнали немічність перед вторгненням РФ: про що терміново попросили Україну

Українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до можливого захисту від агресії Росії проти НАТО до 2029 року.

Про це заявив головнокомандувач німецької армії, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, в інтерв’ю агентству Reuters. Йдеться про виконання угоди, укладеної між Берліном та Києвом минулого місяця, яка передбачає направлення українських інструкторів до німецьких армійських шкіл для передачі знань і навичок, здобутих під час протистояння російському вторгненню.

"У нас високі очікування. Українські військові зараз є єдиними у світі, які мають бойовий досвід проти Росії", — підкреслив Фройдінг.

За його словами, початковий контингент інструкторів із ЗСУ складатиме "середню двозначну кількість" і перебуватиме у Німеччині протягом кількох тижнів. Вони передадуть знання у таких сферах, як артилерія, інженерія, бронетанкові операції, використання безпілотників, а також у питаннях командування та управління підрозділами.

Фройдінг зазначив, що Україна розвинула унікальні військові навички, яких немає у жодних підручниках, створюючи тактику ведення війни "орієнтованої на дані", що передбачає комплексне використання високотехнологічних і взаємопов’язаних операцій.

"Те, що вони зараз стають нашими інструкторами, демонструє партнерство у сфері безпеки на рівних умовах", — додав німецький генерал.

