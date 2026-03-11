logo_ukra

Німеччина У ФРН визнали немічність перед вторгненням РФ: про що терміново попросили Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

У ФРН визнали немічність перед вторгненням РФ: про що терміново попросили Україну

В Німеччині українські інструктори поділяться досвідом в артилерії, інженерії, бронетанкових операціях, застосуванні безпілотників та командуванні військами

11 березня 2026, 16:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до можливого захисту від агресії Росії проти НАТО до 2029 року. 

У ФРН визнали немічність перед вторгненням РФ: про що терміново попросили Україну

Фото: з відкритих джерел

Про це заявив головнокомандувач німецької армії, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, в інтерв’ю агентству Reuters. Йдеться про виконання угоди, укладеної між Берліном та Києвом минулого місяця, яка передбачає направлення українських інструкторів до німецьких армійських шкіл для передачі знань і навичок, здобутих під час протистояння російському вторгненню.

"У нас високі очікування. Українські військові зараз є єдиними у світі, які мають бойовий досвід проти Росії", — підкреслив Фройдінг.

За його словами, початковий контингент інструкторів із ЗСУ складатиме "середню двозначну кількість" і перебуватиме у Німеччині протягом кількох тижнів. Вони передадуть знання у таких сферах, як артилерія, інженерія, бронетанкові операції, використання безпілотників, а також у питаннях командування та управління підрозділами.

Фройдінг зазначив, що Україна розвинула унікальні військові навички, яких немає у жодних підручниках, створюючи тактику ведення війни "орієнтованої на дані", що передбачає комплексне використання високотехнологічних і взаємопов’язаних операцій.

"Те, що вони зараз стають нашими інструкторами, демонструє партнерство у сфері безпеки на рівних умовах", — додав німецький генерал. 

Портал "Коментарі" вже писав, що прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков визнав, що Москві стає дедалі складніше "проводити інформаційну роботу за кордоном". За його словами, це пов’язано з тим, що у глобальному медіапросторі домінують так звані "ворожі соціальні мережі", через які РФ втрачає вплив, повідомляють російські ЗМІ.



