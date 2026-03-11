logo_ukra

Чи відновить Європа закупівлю нафти і газу у РФ: озвучено жорстку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи відновить Європа закупівлю нафти і газу у РФ: озвучено жорстку заяву

Через конфлікт в Ірані в Європі швидко підвищуються ціни на паливо

11 березня 2026, 16:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейський Союз зробить серйозну помилку, якщо у спробі знизити стрімке зростання цін на енергоносії вирішить знову звернутися до російської нафти та газу. Таку думку висловила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство Reuters.

Чи відновить Європа закупівлю нафти і газу у РФ: озвучено жорстку заяву

Фото: з відкритих джерел

"У нинішній кризовій ситуації деякі пропонують відмовитися від довгострокової енергетичної стратегії ЄС і навіть повернутися до російських викопних джерел енергії. Це стало б стратегічною помилкою", — наголосила фон дер Ляєн під час виступу у Європейському парламенті. 

Водночас вона зазначила, що Єврокомісія розробляє різні механізми для стабілізації цін на енергоносії. Серед них: ефективніше використання угод із постачання електроенергії, державні субсидії та підтримка, а також можливе обмеження цін на газ.

У контексті енергетичної кризи особливо активно висловлюються прихильники відновлення російських постачань. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до фон дер Ляєн із закликом скасувати всі санкції проти російської енергетики. За його словами, це могло б стримати зростання цін на дизель та бензин у Європі.

Також подібні ідеї озвучував колишній президент США Дональд Трамп, зазначаючи, що санкції проти Росії щодо нафти можуть не знадобитися знову.

Проте європейські лідери наголошують на небезпеці таких кроків. Зокрема, єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс підкреслив, що скасування обмежень на російську нафту було б "самогубством", оскільки Росія залишається агресором у війні проти України.

Як вже писали "Коментарі", українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до можливого захисту від агресії Росії проти НАТО до 2029 року. 



