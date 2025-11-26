Часу все менше: чому в ЄС почали розробляти "план Б" для України

Європейські країни взялися активно розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційного кредиту Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Politico".

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадало, що на саміті минулого місяця лідери ЄС сподівалися погодити пропозицію щодо використання заморожених резервів Росії для надання Україні репараційного кредиту у розмірі 140 млрд євро. Однак ця ідея досі викликає застереження у Бельгії, на території якої зберігається більшість російських коштів.

Бельгійський прем'єр Барт де Вевер продовжує побоюватись юридичної відповідальності, незважаючи на нещодавні переговори з Єврокомісією. У Брюсселі обговорюють як підтримати Україну, якщо репараційний кредит не буде готовий до саміту ЄС 18 грудня.

Одним із варіантів, що розглядаються, є "перехідний" кредит ЄС, який допоможе Україні на початку 2026 року до запуску повноцінного репараційного механізму з використанням російських активів. Передбачається, що перехідний кредит буде погашено після отримання довгострокового фінансування.

На зустрічі послів ЄС 25 листопада було обговорено різні варіанти, при цьому Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва та Люксембург закликали Єврокомісію продовжувати роботу. Основна мета – переконати Бельгію підтримати ініціативу, оскільки країни ЄС не хочуть використати національні бюджети для допомоги Україні.

Експерти зазначають, що для схвалення такого кредиту потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн, а Угорщина вже виступає проти нових заходів фінансування України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — без цієї мирної угоди щодо України не буде: Фон дер Ляйєн розкрила п'ять червоних ліній Євросоюзу.



