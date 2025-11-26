Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очертила пять ключевых приоритетов, которые должны быть заложены в мирное соглашение для Украины. Об этом она заявила на пленарном заседании Европейского парламента 26 ноября.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Первый пункт на котором настаивает ЕС – справедливый и продолжительный мир. Фон дер Ляйен подчеркнула, что любое соглашение должно обеспечить стабильную безопасность для Украины и Европы. Она отметила, что Украина как суверенное государство должна иметь полную свободу для собственных вооруженных сил и надежные гарантии безопасности.

Второй пункт – суверенитет Украины. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что легитимизация нарушения границ открывает путь к новым конфликтам. Она добавила, что будущее Украины – в Европейском Союзе, и это ключевой элемент системы гарантий безопасности.

Третий пункт – финансовая поддержка Украины. ЕС взял на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. Фон дер Ляйен отметила, что среди источников финансирования могут быть заморожены российские активы. Следующим шагом станет подготовка соответствующих правовых документов.

Четвертый пункт – активное участие Украины, ЕС и НАТО в мирных переговорах.

Пятый пункт – возвращение похищенных Россией украинских детей. Этот пункт, по словам фон дер Ляйен, является одним из приоритетов мирного соглашения.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп отреагировал на "слитый" разговор Уиткоффа с россиянами.

Также издание "Комментарии" писало – утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись печати, остаются открытыми, сам факт публикации разговора осветил слабые места в подходе американского переговорщика.



