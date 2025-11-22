logo

BTC/USD

86111

ETH/USD

2811.49

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Время поджимает: ЕС собирает лидеров на специальный саммит по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Время поджимает: ЕС собирает лидеров на специальный саммит по Украине

Лидеры ЕС приветствуют усилия Вашингтона по установлению мира в Украине, но будут требовать доработки основоположного плана

22 ноября 2025, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз проведет специальный саммит по Украине на уровне лидеров. Он состоится в Анголе. Как передает портал "Комментарии", об этом в социальной сети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Время поджимает: ЕС собирает лидеров на специальный саммит по Украине

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, Кошта с другими европейскими лидерами участвует в саммите Европейский Союза – Африканский союз, который проходит в Луанде, столице Анголы.

В его заявлении говорится, что лидеры ЕС полностью поддерживают усилия Вашингтона по установлению мира в Украине. И в целом они согласны, что первоначальный драфт из 28 пунктов может стать фундаментом мирного соглашения, но эти пункты нуждаются в серьезной доработке.

По его словам, европейская сторона продолжит тесно координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни.

"Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине в рамках саммита ЕС-АС в Луанде в понедельник (24 ноября – ред.)", — добавил Кошта.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры считают, что по меньшей мере четыре пункта "мирного плана", разработанного администрацией США для Украины, должны быть изменены. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Прежде всего, европейцы не согласны с позицией Вашингтона по разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими. 

"Вероятно, также будет обсуждаться предложенное сокращение украинских военных, которые уже безнадежно уступают численности российской армии", — говорится в материале.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/eucopresident/status/1992247702420132138
Теги:

Новости

Все новости