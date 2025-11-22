Время поджимает: ЕС собирает лидеров на специальный саммит по Украине

Европейский Союз проведет специальный саммит по Украине на уровне лидеров. Он состоится в Анголе. Как передает портал "Комментарии", об этом в социальной сети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Стоит отметить, Кошта с другими европейскими лидерами участвует в саммите Европейский Союза – Африканский союз, который проходит в Луанде, столице Анголы.

В его заявлении говорится, что лидеры ЕС полностью поддерживают усилия Вашингтона по установлению мира в Украине. И в целом они согласны, что первоначальный драфт из 28 пунктов может стать фундаментом мирного соглашения, но эти пункты нуждаются в серьезной доработке.

По его словам, европейская сторона продолжит тесно координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни.

"Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине в рамках саммита ЕС-АС в Луанде в понедельник (24 ноября – ред.)", — добавил Кошта.

Прежде всего, европейцы не согласны с позицией Вашингтона по разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими.

"Вероятно, также будет обсуждаться предложенное сокращение украинских военных, которые уже безнадежно уступают численности российской армии", — говорится в материале.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




