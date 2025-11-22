logo_ukra

Час підтискає: ЄС збирає лідерів на спеціальний саміт щодо України
НОВИНИ

Час підтискає: ЄС збирає лідерів на спеціальний саміт щодо України

Лідери ЄС вітають зусилля Вашингтона щодо встановлення миру в Україні, але вимагатимуть доопрацювання основоположного плану

22 листопада 2025, 19:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз проведе спеціальний саміт щодо України на рівні лідерів. Він відбудеться в Анголі. Як передає портал "Коментарі", про це у соціальній мережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Час підтискає: ЄС збирає лідерів на спеціальний саміт щодо України

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Варто зазначити, що Кошта з іншими європейськими лідерами бере участь у саміті Європейського Союзу – Африканський союз, який проходить у Луанді, столиці Анголи.

У його заяві йдеться про те, що лідери ЄС повністю підтримують зусилля Вашингтона щодо встановлення миру в Україні. І в цілому вони згодні, що початковий драфт із 28 пунктів може стати фундаментом мирної угоди, але ці пункти потребують серйозного доопрацювання.

За його словами, європейська сторона продовжить тісно координувати свої дії з Україною та США найближчими днями.

"Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч по Україні в рамках саміту ЄС-АС у Луанді у понеділок (24 листопада – ред.)", — додав Кошта.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські лідери вважають, що щонайменше чотири пункти "мирного плану", розробленого адміністрацією США для України, мають бути змінені. Про це пише німецький таблоїд "BILD".

Насамперед європейці не згодні з позицією Вашингтона щодо поділу територій, а саме визнання всього Донбасу та Криму російськими.

"Ймовірно, також обговорюватиметься запропоноване скорочення українських військових, які вже безнадійно поступаються чисельністю російської армії", — йдеться у матеріалі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Європейського Союзу підтримати ультимативний "мирний план" Дональда Трампа для України. Інакше прем'єр погрожує заблокувати всю європейську допомогу для Києва. Про це пише рейтингове видання Politico.




Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1992247702420132138
