Стало известно, сколько и какие пункты "мирного плана" Трампа хотят изменить европейцы

Европейские лидеры считают, что по меньшей мере четыре пункта "мирного плана", разработанного администрацией США для Украины, должны быть изменены. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Европейские лидеры. Фото: из открытых источников

Прежде всего, европейцы не согласны с позицией Вашингтона по разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими.

"Вероятно, также будет обсуждаться предложенное сокращение украинских военных, которые уже безнадежно уступают численности российской армии", — говорится в материале.

Кроме того, у европейских лидеров вызывают сомнение предложенные США гарантии безопасности для Украины. Мол, гарантии, которые якобы должна предоставить Россия, не стоят бумаги, на которой они написаны. Ведь подобное соглашение было достигнуто еще в 1994 году, когда Украина отказалась от своего большого арсенала ядерного оружия, но впоследствии Россия все равно вторглась, пишет издание.

Еще один пункт, который хочет откорректировать Европа, касается замороженных российских активов на общую сумму приблизительно 300 миллиардов евро. Согласно плану Трамп, не только хочет направить 100 миллиардов евро американских инвестиций в Россию, от которых США будут получать 50-процентную долю, но и создать новый американо-российский инвестиционный инструмент с помощью этих средств.

