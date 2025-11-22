logo

BTC/USD

86111

ETH/USD

2811.49

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Стало известно, сколько и какие пункты "мирного плана" Трампа хотят изменить европейцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько и какие пункты "мирного плана" Трампа хотят изменить европейцы

Bild пишет о том, что европейцы категорически не согласны с предложением о признании всего Донбасса и Крыма российскими

22 ноября 2025, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские лидеры считают, что по меньшей мере четыре пункта "мирного плана", разработанного администрацией США для Украины, должны быть изменены. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Стало известно, сколько и какие пункты "мирного плана" Трампа хотят изменить европейцы

Европейские лидеры. Фото: из открытых источников

Прежде всего, европейцы не согласны с позицией Вашингтона по разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими.

"Вероятно, также будет обсуждаться предложенное сокращение украинских военных, которые уже безнадежно уступают численности российской армии", — говорится в материале.

Кроме того, у европейских лидеров вызывают сомнение предложенные США гарантии безопасности для Украины. Мол, гарантии, которые якобы должна предоставить Россия, не стоят бумаги, на которой они написаны. Ведь подобное соглашение было достигнуто еще в 1994 году, когда Украина отказалась от своего большого арсенала ядерного оружия, но впоследствии Россия все равно вторглась, пишет издание.

Еще один пункт, который хочет откорректировать Европа, касается замороженных российских активов на общую сумму приблизительно 300 миллиардов евро. Согласно плану Трамп, не только хочет направить 100 миллиардов евро американских инвестиций в Россию, от которых США будут получать 50-процентную долю, но и создать новый американо-российский инвестиционный инструмент с помощью этих средств.

Читайте также на портале "Комментарии" — США переходят к угрозам: что ждет Украину за отказ от мирного плана Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/in-der-derzeitigen-form-europaeer-lehnen-trump-plan-fuer-ukraine-ab-6921bd6df00c2e789b7a0594
Теги:

Новости

Все новости