Все преграды сняты: когда послы ЕС примут 18-й пакет санкций против РФ

На утро 18 июля запланировано внеочередное заседание Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), на котором может быть утвержден 18-й пакет санкций Европейского Союза против России. Об этом сообщает "ЕП", ссылаюсь на комментарий ряда дипломатов Евросоюза.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

18-й пакет санкций могут принять уже утром 18 июля.

"Поскольку Мальта и Словакия снимают свои замечания, 18-й пакет санкций может быть утвержден завтра утром, для чего созывают внеочередной Coreper", – сказал один из дипломатов.

Он уточнил, что заседание Комитета постоянных представителей ЕС начнется 18 июля в 8 часов утра.

Это делает возможным окончательное утверждение нового пакета антироссийских санкций во время заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое стартует в 9:30 утра по брюссельскому времени.

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По его словам, страна получила от Еврокомиссии письменные гарантии, касающиеся цены на газ и его возможного дефицита, однако он добавил, что Словакия никогда не поддержит предложение прекратить импорт российского газа после 1 января 2028 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента заявили, что среди крупнейших противников в Европе конфискации активов России являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Такое заявление сделала в телеэфире замглавы Офиса президента Ирина Мудрая.

"Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в РФ. Наш аргумент, что это никоим образом не сдерживает РФ. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран", – говорится в сообщении.



