Все преграды сняты: когда послы ЕС примут 18-й пакет санкций против РФ

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Кравцев Сергей
На утро 18 июля запланировано внеочередное заседание Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), на котором может быть утвержден 18-й пакет санкций Европейского Союза против России. Об этом сообщает "ЕП", ссылаюсь на комментарий ряда дипломатов Евросоюза.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
18-й пакет санкций могут принять уже утром 18 июля.
Он уточнил, что заседание Комитета постоянных представителей ЕС начнется 18 июля в 8 часов утра.
Это делает возможным окончательное утверждение нового пакета антироссийских санкций во время заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое стартует в 9:30 утра по брюссельскому времени.
Читайте также на портале "Комментарии" — Словакия разблокирует принятие 18-го пакета санкций ЕС против России завтра, заявил премьер страны Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook.
По его словам, страна получила от Еврокомиссии письменные гарантии, касающиеся цены на газ и его возможного дефицита, однако он добавил, что Словакия никогда не поддержит предложение прекратить импорт российского газа после 1 января 2028 года.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента заявили, что среди крупнейших противников в Европе конфискации активов России являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Такое заявление сделала в телеэфире замглавы Офиса президента Ирина Мудрая.