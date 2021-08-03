Вслед за Турцией адское пламя охватило Хорватию (ВИДЕО)

В Хорватии уже вторые сутки продолжается сильный пожар в горах недалеко от города Трогир в области Далмации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Jutarnji List.

Пожар в Хорватии, скриншот из видео

Огонь приблизился к государственной дороге D-8 и домам, которые не оказались под угрозой исчезновения, поэтому не было необходимости эвакуировать население. Однако автозаправочная станция на Трогирском объезде под угрозой.



Движение на государственной дороге близ Трогира, которую было закрыто с прошлой ночи по просьбе пожарных, было частично восстановлено во вторник в 5.15 утра.



Движение теперь проходит по одной полосе, а транспортные средства из двух направлений по очереди выпускает полиция, регулируя движение. К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.



Министр обороны Марио Баножич вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Хорватии, адмиралом Робертом Гранжем посетили пожар и по этому поводу, сообщили СМИ, понедельник был для них самым тяжелым с точки зрения количества пожарных, участвовавших в десяти рейдах — использовали тысячи тонн пены.

Главный руководитель пожарной охраны Слава Туцакович пояснил, что пожар положили на контроль пожарных после того, как сегодня утром к тушению присоединились двое канадцев. Сегодня ночью пожарные тушили пожар сверхчеловеческими усилиями, поэтому однажды на поле было 194 пожарных, отбили огонь с южной стороны и защитили дома, а также заправку.









Как ранее сообщало издание "Комментарии", Турцию охватили лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. Но по состоянию на 1 августа большинство пожаров удалось локализовать.



Также издание информировало, что Турция вспыхнула с новой силой: местные жители бросились на помощь пожарным.

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