Вступление Украины в ЕС: к какому шагу готовится блок в начале 2025 года

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Кравцев Сергей
Европейский Союз готовится дать старт переговорным кластерам с Украиной в рамках процесса ее интеграции в ЕС. Ожидается, что первый будет открыт в начале 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Укринформ".
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
СМИ пишет, что дальнейшие кластеры будут открываться в течение следующего года.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина демонстрирует значительный прогресс на пути к членству в Евросоюзе, и этот прогресс должен быть оценен по достоинству.
Президент Еврокомиссии также обратила внимание на важность того, чтобы украинцы знали, что их старания ведут к европейскому будущему.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Евросоюзе назвали три важные реформы, которые ускорят вступление Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – в последнее время среди европейцев нет единой позиции по членству Украины в Европейском Союзе. Как свидетельствуют данные исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), европейцы разделились относительно преимуществ вступления Украины в ЕС. Об этом пишет "Politico".
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