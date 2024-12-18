Вступление Украины в ЕС: к какому шагу готовится блок в начале 2025 года

Европейский Союз готовится дать старт переговорным кластерам с Украиной в рамках процесса ее интеграции в ЕС. Ожидается, что первый будет открыт в начале 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Укринформ".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ пишет, что дальнейшие кластеры будут открываться в течение следующего года.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина демонстрирует значительный прогресс на пути к членству в Евросоюзе, и этот прогресс должен быть оценен по достоинству.

"Если они (украинцы, — ред.) будут в дальнейшем придерживаться этих усилий, мы должны быть готовы открыть переговоры вокруг фундаментального кластера в начале 2025 года и (открыть, — ред.) другие кластеры в течение этого же года", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также обратила внимание на важность того, чтобы украинцы знали, что их старания ведут к европейскому будущему.

"Украинцы борются сейчас за будущее в Европейском Союзе, и они должны знать, что их усилия вознаграждаются и что флаг Украины будет развеваться в сердце ЕС", — заявила еврочиновница.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в последнее время среди европейцев нет единой позиции по членству Украины в Европейском Союзе. Как свидетельствуют данные исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), европейцы разделились относительно преимуществ вступления Украины в ЕС. Об этом пишет "Politico".



