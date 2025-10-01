Вступление Украины в ЕС теперь под вопросом: кто готов поддержать вето Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти неожиданную поддержку в своей попытке остановить вступление Украины в ЕС, в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

Виктор Орбан и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что перед саммитом лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта ведет переговоры, чтобы найти пути обойти вето Венгрии. Его инициатива касается не только Украины, но и других заблокированных заявок на членство.

Как ранее сообщал Politico, португальский политик предложил изменить правила ЕС и начать переговоры о вступлении после одобрения квалифицированным большинством, а не единогласным решением, как сейчас.

Однако план вызвал споры. Орбан, который считается самым лояльным к Владимиру Путину европейским лидером, против Украины, но и другие страны хотят сохранить право вето. Среди них Франция, Нидерланды и Греция.

Дипломаты отмечают, что изменение правил лишит страны возможности блокировать нежелательные заявки. Для Греции важно сохранять контроль над процессом переговоров по Турции, Болгария хочет иметь возможность тормозить Северную Македонию, а Хорватия — Сербию.

По словам источников, предложение Кошты открыло бы путь вперед не только для Украины, но и для Молдовы, чьи заявки связаны. Но, чтобы изменить правила, все 27 стран ЕС, включая Венгрию, должны дать согласие, что делает инициативу маловероятной.

