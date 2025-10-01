logo_ukra

Вступ України в ЄС тепер під сумнівом: хто готовий підтримати вето Орбана
НОВИНИ

Вступ України в ЄС тепер під сумнівом: хто готовий підтримати вето Орбана

Politico пише про те, що Орбан знайшов несподіваних союзників для блокування вступу України до ЄС

1 жовтня 2025, 12:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знайти несподівану підтримку у своїй спробі зупинити вступ України до ЄС, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Politico".

Вступ України в ЄС тепер під сумнівом: хто готовий підтримати вето Орбана

Віктор Орбан та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що перед самітом лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня голова Європейської ради Антоніу Кошта веде переговори, щоб знайти шляхи обійти вето Угорщини. Його ініціатива стосується не лише України, а й інших заблокованих заявок на членство.

Як раніше повідомляв Politico, португальський політик запропонував змінити правила ЄС та розпочати переговори про вступ після схвалення кваліфікованою більшістю, а не одноголосним рішенням, як зараз.

Проте план викликав суперечки. Орбан, який вважається найлояльнішим до Володимира Путіна європейським лідером проти України, але й інші країни хочуть зберегти право вето. Серед них Франція, Нідерланди та Греція.

Дипломати наголошують, що зміна правил позбавить країни можливості блокувати небажані заявки. Для Греції важливо зберігати контроль над процесом переговорів щодо Туреччини, Болгарія хоче мати можливість гальмувати Північну Македонію, а Хорватія – Сербію.

За словами джерел, пропозиція Кошти відкрила б шлях уперед не лише для України, а й для Молдови, чиї заявки пов'язані. Але, щоб змінити правила, всі 27 країн ЄС, включаючи Угорщину, мають погодитися, що робить ініціативу малоймовірною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи є зрушення щодо приєднання України до ЄС: що заявив Володимир Зеленський.




Джерело: https://www.politico.eu/article/hungary-viktor-orban-ukraine-eu-accession/
