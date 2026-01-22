logo

Вступление Украины в ЕС уже на горизонте: к чему призвала Еврокомиссар
Вступление Украины в ЕС уже на горизонте: к чему призвала Еврокомиссар

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что на территории Евросоюза никогда не было войны и Украина должна как можно скорее стать его частью

22 января 2026, 15:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз остается уникальным мирным проектом, на территории которого никогда не велись военные действия, поэтому Украина должна как можно быстрее стать членом ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время дискуссионной панели в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Вступление Украины в ЕС уже на горизонте: к чему призвала Еврокомиссар

Марта Кос. Фото: из открытых источников

По ее словам, ключевыми целями Европейского Союза являются мир, свобода, процветание и безопасность. 

"Мы хотим достичь мира, свободы и процветания и, конечно же, безопасности", — подчеркнула Кос, отметив, что именно эти ценности лежат в основе европейской интеграции.

Еврокомиссар обратила внимание на то, что, несмотря на многочисленные войны в истории Европы, вооруженных конфликтов на территории ЕС не было. 

"Европейский Союз – это мирный проект. В Европе были войны, в том числе в моей стране, позже в Хорватии, Боснии и других регионах, но никогда — на территории Европейского Союза. Именно поэтому мы примем вас как можно скорее", — заявила она, обращаясь к украинской аудитории.

Кос напомнила, что в последнем отчете о расширении ЕС отмечено выполнение Украиной 63 из 68 необходимых реформ. По ее словам, это является значительным достижением и подтверждает серьезность намерений Киева. 

"Это огромный успех. Мы детально оцениваем каждую сферу, мы здесь, чтобы требовать и настаивать, но это лучший путь, потому что мы можем пройти его вместе", — сказала еврокомиссар.

Она также подчеркнула, что реформы направлены на повышение благосостояния украинцев. В качестве примера Кос привела Польшу, экономика которой утроилась после вступления в ЕС в 2004 году. По ее словам, качественные реформы создают правовую определенность и привлекают иностранные инвестиции, открывая новые возможности для развития страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Нидерландов Дик Схофф отмечает, что в настоящее время не стоит ожидать скорейшего вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, процесс интеграции Украины в ЕС может растянуться на несколько лет и требует взвешенного подхода. Такое заявление Схофф сделал во время своего выступления на Украинском завтраке, которое проходило в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В то же время премьер подчеркнул, что никаких сомнений в будущем членстве Украины в ЕС нет. Украина, безусловно, должна стать частью Европейского Союза, однако путь к этому — сложный и поэтапный. Политик подчеркнул необходимость балансировки между поддержкой Украины и сохранением стабильности внутри ЕС.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JyNSCHKh_6s
