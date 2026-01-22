Вступ України до ЄС вже на горизонті: чого закликала Єврокомісар

Європейський Союз залишається унікальним мирним проектом, на території якого ніколи не велися військові дії, тому Україна має якнайшвидше стати членом ЄС. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час дискусійної панелі в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Марта Кос. Фото: із відкритих джерел

За її словами, ключовими цілями Європейського Союзу є мир, свобода, процвітання та безпека.

"Ми хочемо досягти миру, свободи та процвітання та, звичайно ж, безпеки", — наголосила Кос, зазначивши, що саме ці цінності лежать в основі європейської інтеграції.

Єврокомісар звернула увагу на те, що попри численні війни в історії Європи збройних конфліктів на території ЄС не було.

"Європейський Союз – це мирний проект. У Європі були війни, зокрема в моїй країні, пізніше в Хорватії, Боснії та інших регіонах, але ніколи на території Європейського Союзу. Саме тому ми приймемо вас якнайшвидше", — заявила вона, звертаючись до української аудиторії.

Кос нагадала, що в останньому звіті про розширення ЄС зазначено виконання Україною 63 із 68 необхідних реформ. За її словами, це є значним досягненням та підтверджує серйозність намірів Києва.

"Це величезний успіх. Ми детально оцінюємо кожну сферу, ми тут щоб вимагати і наполягати, але це найкращий шлях, тому що ми можемо пройти його разом", — сказала єврокомісар.

Вона також наголосила, що реформи спрямовані на підвищення добробуту українців. Як приклад Кос навела Польщу, економіка якої потроїлася після вступу до ЄС 2004 року. За її словами, якісні реформи створюють правову визначеність та залучають іноземні інвестиції, відкриваючи нові можливості для розвитку країни.

