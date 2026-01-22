Вступ України до ЄС вже на горизонті: чого закликала Єврокомісар

Рубрики
Кравцев Сергей
Європейський Союз залишається унікальним мирним проектом, на території якого ніколи не велися військові дії, тому Україна має якнайшвидше стати членом ЄС. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час дискусійної панелі в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Марта Кос. Фото: із відкритих джерел
За її словами, ключовими цілями Європейського Союзу є мир, свобода, процвітання та безпека.
Єврокомісар звернула увагу на те, що попри численні війни в історії Європи збройних конфліктів на території ЄС не було.
Кос нагадала, що в останньому звіті про розширення ЄС зазначено виконання Україною 63 із 68 необхідних реформ. За її словами, це є значним досягненням та підтверджує серйозність намірів Києва.
Вона також наголосила, що реформи спрямовані на підвищення добробуту українців. Як приклад Кос навела Польщу, економіка якої потроїлася після вступу до ЄС 2004 року. За її словами, якісні реформи створюють правову визначеність та залучають іноземні інвестиції, відкриваючи нові можливості для розвитку країни.
Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схофф зазначає, що наразі не варто очікувати якнайшвидшого вступу України до Європейського Союзу. За його словами, процес інтеграції України до ЄС може розтягнутися на кілька років і потребує виваженого підходу. Таку заяву Схофф зробив під час свого виступу на Українському сніданку, який проходив у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Водночас, прем'єр підкреслив, що жодних сумнівів у майбутньому членстві України в ЄС немає. Україна, безумовно, має стати частиною Європейського Союзу, проте шлях до цього – складний та поетапний. Політик наголосив на необхідності балансування між підтримкою України та збереженням стабільності всередині ЄС.