Вступление Украины в ЕС: верят ли в Еврокомиссии, что удастся найти компромисс с Венгрией

В Еврокомиссии оптимистично настроены относительно открытия всех переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС уже в этом году и уверены, что компромисс с Венгрией будет найден. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Кос акцентировала, что Украина выполнила свои обязательства, как и Молдова, а принцип заслуг означает необходимость скорейшего открытия первого кластера.

По ее словам, окончательное слово принадлежит государствам-членам ЕС, однако позиция Еврокомиссии остается неизменной.

Она напомнила, что именно Венгрия когда-то согласилась предоставить Украине статус кандидата. "Именно так мы все это и начали, и я уверена, что мы очень скоро найдем решение для продолжения работы", — подчеркнула еврокомиссар.

Кос также заявила об оптимизме в вопросе дальнейшего движения переговорного процесса.

"Я все еще оптимистично настроена, что мы сможем открыть все кластеры уже в этом году, и что мы найдем решение с Венгрией. Особенно сейчас, когда я в понедельник посетила Закарпатье, где я хотела увидеть, как живут меньшинства, в частности венгерское, и я сейчас уверена, что многие их права соблюдаются. Я встретилась с двумя представителями венгерского меньшинства. И никто не жаловался. Поэтому это будет частью моего послания, когда я вернусь в Брюссель", — сказала еврочиновница.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти неожиданную поддержку в своей попытке остановить вступление Украины в ЕС, в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".



