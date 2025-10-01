Вступ України до ЄС: чи вірять у Єврокомісії, що вдасться знайти компроміс із Угорщиною

У Єврокомісії оптимістично налаштовані щодо відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС вже цього року та впевнені, що компромісу з Угорщиною буде знайдено. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Кос наголосила, що Україна виконала свої зобов'язання, як і Молдова, а принцип заслуг означає необхідність якнайшвидшого відкриття першого кластера.

За її словами, остаточне слово належить державам-членам ЄС, проте позиція Єврокомісії залишається незмінною.

Вона нагадала, що саме Угорщина колись погодилася надати Україні статусу кандидата. "Саме так ми все це і почали, і я впевнена, що ми дуже скоро знайдемо рішення для продовження роботи", — наголосила єврокомісар.

Кос також заявила про оптимізм у питанні подальшого руху переговорного процесу.

"Я все ще оптимістично налаштована, що ми зможемо відкрити всі кластери вже цього року, і що ми знайдемо рішення з Угорщиною. Особливо зараз, коли я в понеділок відвідала Закарпаття, де я хотіла побачити, як живуть меншини, зокрема угорська, і я зараз впевнена, що багато їхніх прав дотримуються". скаржився. Тому це буде частиною мого послання, коли я повернуся до Брюсселя", — сказала єврочиновниця.

