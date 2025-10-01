Вступ України до ЄС: чи вірять у Єврокомісії, що вдасться знайти компроміс із Угорщиною

Рубрики
У Єврокомісії оптимістично налаштовані щодо відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС вже цього року та впевнені, що компромісу з Угорщиною буде знайдено. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.
Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел
Кос наголосила, що Україна виконала свої зобов'язання, як і Молдова, а принцип заслуг означає необхідність якнайшвидшого відкриття першого кластера.
За її словами, остаточне слово належить державам-членам ЄС, проте позиція Єврокомісії залишається незмінною.
Вона нагадала, що саме Угорщина колись погодилася надати Україні статусу кандидата. "Саме так ми все це і почали, і я впевнена, що ми дуже скоро знайдемо рішення для продовження роботи", — наголосила єврокомісар.
Кос також заявила про оптимізм у питанні подальшого руху переговорного процесу.
