Руководство Европейского Союза надеется найти способ договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы избежать блокирования начала переговоров между Украиной и Евросоюзом по вступлению. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Каи Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Представители масс-медиа поинтересовались у топ-дипломата ЕС, не станет ли позиция Виктора Орбана по Украине препятствием для фактического запуска переговоров, учитывая его заявления, что вступление Украины было бы "экономической угрозой" для ЕС.

"У нас в ЕС 27 стран-членов... Каждое решение – это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это дальше будет проще. Однако в конце концов нам всегда удавалось достичь какого-то решения", – отметила Кая Каллас.

Читайте также на портале "Комментарии" — двусторонний скрининговый процесс проверки украинского законодательства на соответствие законодательству Европейского Союза, который фактически является первым этапом переговоров о вступлении, продлится до осени 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Европейской комиссии в интервью "ЕП".

Также издание "Комментарии" сообщало – польское председательство в Европейском Союзе переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе интеграции Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.



