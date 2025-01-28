Вступлении Украины в ЕС под вопросом: какую проблему все еще не может решить Брюссель

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Кравцев Сергей
Руководство Европейского Союза надеется найти способ договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы избежать блокирования начала переговоров между Украиной и Евросоюзом по вступлению. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Каи Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Представители масс-медиа поинтересовались у топ-дипломата ЕС, не станет ли позиция Виктора Орбана по Украине препятствием для фактического запуска переговоров, учитывая его заявления, что вступление Украины было бы "экономической угрозой" для ЕС.
Читайте также на портале "Комментарии" — двусторонний скрининговый процесс проверки украинского законодательства на соответствие законодательству Европейского Союза, который фактически является первым этапом переговоров о вступлении, продлится до осени 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Европейской комиссии в интервью "ЕП".
Также издание "Комментарии" сообщало – польское председательство в Европейском Союзе переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе интеграции Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
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