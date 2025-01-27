Вступление Украины в ЕС: какой процесс должен завершиться к осени 2025 года

Двусторонний скрининговый процесс проверки украинского законодательства на соответствие законодательству Европейского Союза, который фактически является первым этапом переговоров о вступлении, продлится до осени 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Европейской комиссии в интервью "ЕП".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Украина уверенно продвигается на пути к вступлению в ЕС. Сейчас Украина проходит двусторонний скрининговый процесс, который продлится до осени 2025 года", – заявили в Европейской комиссии.

Представитель добавил, что, если Украина выполнит все условия, комиссия ожидает начала переговоров по кластерам, начиная с Кластера 1 "Основы", как можно скорее в 2025 году.

Стоит напомнить, что 16 января комиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по Кластеру 1 "Основы" для Украины.

Представление скринингового отчета является первым этапом переговоров о вступлении, на котором комиссия объясняет кандидату его права и обязанности как государства-члена (разъяснительные встречи), а на втором этапе оценивает, на каком этапе находится кандидат с точки зрения правового согласования и способности применять acquis (двусторонние встречи).

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