Вступления Украины в ЕС в 2027 году не будет: кто против плана США

В первых версиях 20-пунктного мирного плана, обсуждаемого на переговорах с участием США, была зафиксирована дата вступления Украины в Европейский Союз в 2027 году. Однако сейчас это положение пересматривается из-за отсутствия единой позиции среди государств-членов ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По информации издания, именно внутренние противоречия в Евросоюзе стали ключевым фактором, заставившим отказаться от четко определенного срока. В то же время в Вашингтоне евроинтеграцию Украины рассматривают как одну из базовых составляющих более широкого мирного урегулирования и элемент долгосрочной стабильности в регионе.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул, что вступление Украины в ЕС возможно только при условии "очень смелой политической воли" со стороны всех стран блока. По его словам, как для Украины, так и для самой Европы принципиально важно иметь четкое политическое обязательство по членству, желательно с конкретной датой.

Утко подтвердил, что Киев и дальше настаивает на максимальном ускорении евроинтеграции в рамках мирных договоренностей, однако признал: согласованного календаря вступления пока не существует.

Параллельно в ЕС обсуждается возможность изменения самого подхода к расширению. Среди вариантов – двухуровневая модель членства, которая позволила бы Украине присоединиться к Союзу еще до полного выполнения всех требований, но с ограниченным доступом к отдельным инструментам и преимуществам.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что Украина потенциально может быть готова к членству до 2030 года. В то же время, по словам Тараса Качки, учитывая геополитические вызовы, этот процесс теоретически можно существенно ускорить, хотя окончательные решения остаются предметом переговоров.

