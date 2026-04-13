Выборы в Венгрии: Путин и Трамп проиграли, но стоит ли радоваться Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, завершив своё 16-летнее доминирование в политике страны. Победу одержал лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, который, по итогам подсчёта почти всех голосов, получает около 138 мест в 199-местном парламенте – достаточно для конституционного большинства и масштабных реформ.

Однако последствия голосования выходят далеко за пределы Венгрии. В Европейский Союз уход Орбана воспринимают как конец эпохи постоянных блокировок. Он годами использовал право вето, тормозя ключевые решения, включая финансовую помощь Украине. Для главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Коста это означает исчезновение одного из самых жёстких оппонентов внутри блока.

В Киеве результат воспринимают двойственно. С одной стороны, открывается путь к разблокированию до 90 млрд евро помощи ЕС. С другой – Владимир Зеленский вряд ли получит безусловную поддержку: Мадяр уже заявил, что выступает против передачи Венгрией оружия Украине и намерен вынести вопрос евроинтеграции Киева на референдум, что может затянуть процесс на годы.

Выборы стали ударом и по союзникам Орбана. Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс активно поддерживали его перед голосованием, но безрезультатно. Вашингтон фактически теряет одного из ключевых партнёров в Европе.

Не менее ощутимы потери и для Владимир Путин, который лишается союзника внутри ЕС, а также для правых сил континента, включая Джорджия Мелони.

Таким образом, выборы в Венгрии стали не просто сменой власти, а событием, способным переформатировать политическую карту всей Европы.

Стоит отметить, согласно предварительным данным Национальной избирательной комиссии, после обработки 99% бюллетеней "Тиса" набирает 53,6% голосов. Правящая партия Фидес получает 38,4%, а ультраправая сила Ми Хазанк – 5,8%. В парламент проходят лишь три политические силы, что подчеркивает резкую поляризацию избирателей. Несмотря на относительное преимущество в процентах, ключевую роль сыграла избирательная система страны. В Венгрии действует смешанная модель с мажоритарными округами и перераспределением голосов, что позволяет победителю значительно усилить позиции в парламенте. Именно этот механизм обеспечил "Тисе" решающее преимущество.



