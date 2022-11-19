Выделение финпомощи Украине под вопросом: стало известно, кто в ЕС будет блокировать процесс

Венгрия выступит против плана Европейского Союза по выделению Украине крупной финансовой помощи в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан цинично заявил, что Венгрия осуждает российскую агрессию и пытается максимально поддерживать украинский народ, но венгры не желают ставить интересы Украины выше интересов собственной страны.

План помощи предусматривает предоставление Украине в 2023-м году 18 млрд евро в виде регулярных платежей, чтобы поддержать работу ее энергетических и медицинских учреждений, а также для финансирования пенсионных программ.

Позиция Венгрии может испортить все то, что ранее уже согласовал Европейский Союз. Все дело в том, что изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов. И без одобрения Венгрии невозможно говорить о том, что Украина получит обещанное финансирование в сложные для себя времена.

Как альтернативы плану помощи ЕС Виктор Орбан предложил 27 членам ЕС посчитать, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму пропорционально и справедливо между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.

Что касается Венгрии, то Виктор Орбан заявил, что его страна согласиться предоставить Киеву до 160 млн евро из собственного бюджета на двусторонних условиях.

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