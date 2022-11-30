Взрыв в посольстве Украины в Испании: появились новые подробности

Представители властей Испании рассматривают произошедший в украинском посольстве Украины взрыв в среду, 30 ноября, именно как теракт. Об этом сообщает Europa Press, обнародовав заявление Национальной судебной коллегии Испании.

Взрыв в посольстве Украины в Испании (фото из открытых источников)

Члены Национальной судебной коллегии Испании приняли решение о рассмотрении инцидента в украинском посольстве в Мадриде, в ходе которого пострадал работник посольства как предполагаемый террористический акт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Такое решение было принято сразу после взрыва в украинском дипведомстве в Мадриде.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в украинском посольстве в Испании произошел взрыв. Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва. Жертва взрыва попала в столичный госпиталь Испании. По данным испанской полиции преступники использовали самодельную взрывчатку, которая находилась в конверте, попавшем в руки пострадавшего работника посольства. Испанские спецслужбы активировали антитеррористический протокол и оцепили территорию. Взрыв произошел при открытии конверта работником посольства. Из-за легких повреждений работник самостоятельно отправился в больницу Мадрида, где получил медицинскую помощь и был выписан из учреждения. По предварительной информации, конверт был предназначен для украинского посла, но его открыли охранники посольства в саду учреждения. По информации испанских СМИ, пока посольство Украины в Мадриде не предоставило заявлений об инциденте со взрывчаткой.

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