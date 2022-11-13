Взрыв в Стамбуле: в Турции сообщили новые подробности о злоумышленниках

"Сейчас известно, что произошел террористический акт в результате подрыва взрывчатки злоумышленником, который, по нашим оценкам, женщина. Мы потеряли 6 человек, 4 из них — на месте происшествия. У нас 81 человек ранен, двое из них в тяжелом состоянии", — сообщил Октай.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Турция найдет виновника происшествия "даже, если он отправится на другой конец света" и тот, кто стоит за организацией теракта, тоже будет привлечен к ответственности.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Эрдоган отреагировал на взрыв в Стамбуле и рассказал о новых подробностях. Взрыв в центре Стамбула, который произошел 13 ноября, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, может быть террористическим актом. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого, президент заверил, что все виновные будут наказаны по заслугам". На произошедшую в Турции трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который выразил соболезнования турецкому народу.

Также "Комментарии" писали о том, что в Стамбуле произошел масштабный взрыв на улице. 13 ноября на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. В результате многие получили ранения, есть также погибшие. Стало известно, что на место трагедии после взрыва были отправлены десятки карет скорой помощи, а правоохранители оцепили район. Между тем, в сети появился вероятный момент взрыва в центре Стамбула. А представители местных властей уже выступили с официальным заявлением по поводу погибших.