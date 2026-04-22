"Я бы не советовал этого делать": Мадяр резко обратился к Зеленскому

Slava Kot
Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр сделал жесткое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского, комментируя ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба". Политик призвал Киев как можно быстрее возобновить поставки российской нефти после завершения ремонта и предостерег от любого "шантажа".
Мадяр резко обратился к Зеленскому.
Петер Мадяр во время пресс-конференции заявил, что если украинская сторона технически готова возобновить транзит, то должна выполнить предварительные обещания, а Россия начать поставлять свою нефть в Будапешт.
Отдельно венгерский лидер резко высказался по поводу возможного политического давления вокруг энергетического маршрута. Мадяр подчеркнул, что Будапешт не согласится ни на какие ультиматумы, а также обратился к Зеленскому с оговоркой.
Спор вокруг "Дружбы" длится уже несколько месяцев. Венгрия и Словакия настаивают на стабильном транзите российской нефти через территорию Украины, в то время как Киев заявлял, что работа трубопровода была нарушена в результате российской атаки в конце января. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о прогрессе в восстановлении инфраструктуры и отмечал, что ремонт может быть завершен весной. Позже Зеленский заявил, что до конца апреля нефтепровод может быть готов к запуску.
