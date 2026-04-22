"Я бы не советовал этого делать": Мадяр резко обратился к Зеленскому

Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр сделал жесткое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского, комментируя ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба". Политик призвал Киев как можно быстрее возобновить поставки российской нефти после завершения ремонта и предостерег от любого "шантажа".

Мадяр резко обратился к Зеленскому. Фото из открытых источников

Петер Мадяр во время пресс-конференции заявил, что если украинская сторона технически готова возобновить транзит, то должна выполнить предварительные обещания, а Россия начать поставлять свою нефть в Будапешт.

"Если с украинской стороны нефтепровод "Дружба" готов к поставкам нефти, то они должны возобновить его работу, как и обещали. От России мы ожидаем, что они начнут поставлять нефть (в трубопровод) в соответствии с контрактами, потому что без них это не сработает", — сказал Мадяр.

Отдельно венгерский лидер резко высказался по поводу возможного политического давления вокруг энергетического маршрута. Мадяр подчеркнул, что Будапешт не согласится ни на какие ультиматумы, а также обратился к Зеленскому с оговоркой.

"Мы не поддадимся ни одной форме шантажа и я бы не советовал этого делать. Мы не знакомы, но я бы не советовал украинскому президенту идти по этому пути. Это то, что не проглотит не только Венгрия, но и Европа в целом", — сказал Мадяр.

Спор вокруг "Дружбы" длится уже несколько месяцев. Венгрия и Словакия настаивают на стабильном транзите российской нефти через территорию Украины, в то время как Киев заявлял, что работа трубопровода была нарушена в результате российской атаки в конце января. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о прогрессе в восстановлении инфраструктуры и отмечал, что ремонт может быть завершен весной. Позже Зеленский заявил, что до конца апреля нефтепровод может быть готов к запуску.

