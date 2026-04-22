"Я б не радив цього робити": Мадяр різко звернувся до Зеленського

Переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр зробив жорстку заяву на адресу президента України Володимира Зеленського, коментуючи ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба". Політик закликав Київ якнайшвидше відновити поставки російської після завершення ремонту та застеріг від будь-якого "шантажу".

Мадяр різко звернувся до Зеленського. Фото з відкритих джерел

Петер Мадяр під час пресконференції заявив, що якщо українська сторона технічно готова відновити транзит, то має виконати попередні обіцянки, а Росія почати постачати свою нафту Будапешту.

"Якщо з українського боку нафтопровід "Дружба" готовий до постачання нафти, то вони повинні відновити його роботу, як і обіцяли. Від Росії ми очікуємо, що вони почнуть постачати нафту (у трубопровід) відповідно до контрактів, бо без жодного з них це не спрацює", — сказав Мадяр.

Окремо угорський лідер різко висловився щодо можливого політичного тиску довкола енергетичного маршруту. Мадяр наголосив, що Будапешт не погодиться на жодні ультиматуми, а також звернувся до Зеленського з застереженням.

"Ми не піддамося на жодну форму шантажу і я б не радив цього робити. Ми не знайомі, але я б не радив українському президенту йти цим шляхом. Це те, що не проковтне не лише Угорщина, але й Європа загалом", — сказав Мадяр.

Суперечка навколо "Дружби" триває вже кілька місяців. Угорщина та Словаччина наполягають на стабільному транзиті російської нафти через територію України, тоді як Київ заявляв, що роботу трубопроводу було порушено внаслідок російської атаки наприкінці січня. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв про прогрес у відновленні інфраструктури та зазначав, що ремонт може бути завершений навесні. Пізніше Зеленський заявив, що до кінця квітня нафтопровід може бути готовий до запуску.

