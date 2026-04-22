"Я б не радив цього робити": Мадяр різко звернувся до Зеленського

Slava Kot
Переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр зробив жорстку заяву на адресу президента України Володимира Зеленського, коментуючи ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба". Політик закликав Київ якнайшвидше відновити поставки російської після завершення ремонту та застеріг від будь-якого "шантажу".
Петер Мадяр під час пресконференції заявив, що якщо українська сторона технічно готова відновити транзит, то має виконати попередні обіцянки, а Росія почати постачати свою нафту Будапешту.
Окремо угорський лідер різко висловився щодо можливого політичного тиску довкола енергетичного маршруту. Мадяр наголосив, що Будапешт не погодиться на жодні ультиматуми, а також звернувся до Зеленського з застереженням.
Суперечка навколо "Дружби" триває вже кілька місяців. Угорщина та Словаччина наполягають на стабільному транзиті російської нафти через територію України, тоді як Київ заявляв, що роботу трубопроводу було порушено внаслідок російської атаки наприкінці січня. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв про прогрес у відновленні інфраструктури та зазначав, що ремонт може бути завершений навесні. Пізніше Зеленський заявив, що до кінця квітня нафтопровід може бути готовий до запуску.
