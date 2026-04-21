"Я ясно дал это понять": кому победитель выборов в Венгрии Мадьяр пригрозил арестом

Без пяти минут новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал резонансное заявление о будущем визите израильского лидера Биньямин Нетаньяху. По его словам, если политик прибудет в страну, находясь в розыске Международный уголовный суд, венгерские власти будут обязаны его задержать.

Ордер на арест Нетаньяху был выдан судом в ноябре 2024 года по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Формально все государства-участники МУС должны исполнять такие решения, однако ранее Будапешт фактически проигнорировал это требование.

Весной 2025 года, при правительстве Виктор Орбан, венгерские власти не стали задерживать израильского премьера во время его визита. Более того, тогдашнее руководство страны инициировало выход из МУС и пообещало Нетаньяху защиту от возможного ареста.

Теперь ситуация может кардинально измениться. Мадьяр заявил о намерении остановить процесс выхода Венгрии из суда и сохранить членство страны. По его словам, если государство остается участником МУС, оно не может игнорировать его решения.

Политик подчеркнул, что дал четкий сигнал и израильской стороне: в случае визита на венгерскую территорию при действующем ордере Гааги меры будут приняты.

В то же время в Европе нет единства по этому вопросу. Ряд стран, включая Францию и Италию, ранее допускали возможность не исполнять ордера, ссылаясь на нормы международного права и дипломатический иммунитет. В Берлине также звучали сомнения в возможности подобного шага.

Заявление Мадьяра фактически ставит Венгрию перед выбором: следовать международным обязательствам или вновь искать политические компромиссы.

