"Я ясно дав це зрозуміти": кому переможець виборів в Угорщині Мадяр пригрозив арештом

Без п'яти хвилин новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зробив резонансну заяву про майбутній візит ізраїльського лідера Біньямін Нетаньяху. За його словами, якщо політик прибуде до країни, перебуваючи у розшуку Міжнародного кримінального суду, угорська влада буде зобов'язана його затримати.

Ордер на арешт Нетаньяху було видано судом у листопаді 2024 року за підозрою у військових злочинах та злочинах проти людяності. Формально всі держави-учасниці МКС мають виконувати такі рішення, проте раніше Будапешт фактично проігнорував цю вимогу.

Навесні 2025 року, при уряді Віктор Орбан, угорська влада не стала затримувати ізраїльського прем'єра під час його візиту. Більше того, тодішнє керівництво країни ініціювало вихід із МКС та пообіцяло Нетаньяху захист від можливого арешту.

Тепер ситуація може кардинально змінитись. Мадяр заявив про намір зупинити процес виходу Угорщини із суду та зберегти членство країни. За його словами, якщо держава залишається учасником МКС, вона не може ігнорувати її рішення.

Політик наголосив, що дав чіткий сигнал і ізраїльській стороні: у разі візиту на угорську територію при чинному ордері Гааги заходів буде вжито.

Водночас у Європі немає єдності з цього питання. Ряд країн, включаючи Францію та Італію, раніше допускали можливість не виконувати ордери, посилаючись на норми міжнародного права та дипломатичний імунітет. У Берліні також звучали сумніви щодо можливості такого кроку.

Заява Мадяра фактично ставить Угорщину перед вибором: дотримуватися міжнародних зобов'язань або знову шукати політичні компроміси.

