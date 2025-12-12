«Ясный сигнал России»: в ЕС приняли важное решение относительно активов РФ

Страны Европейского Союза решили бессрочно заморозить российские активы на сумму около 210 млрд. евро. Теперь такое решение не потребует обновления каждые полгода.

Совет Евросоюза. Фото: из открытых источников

Соответствующее решение Совета ЕС приветсвует президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. В сети Х она подчеркнула, что такой шаг является четким сигналом для Москвы.

"Мы посылаем России ясный сигнал: пока эта жестокая война агрессии продолжается, расходы России будут только расти. Это мощный сигнал для Украины: мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров", — подчеркнула фон дер Ляен.

По информации издания Reuters, страны ЕС согласились заморозить российские активы "столь долго, насколько потребуется", чтобы избежать необходимости регулярного голосования по продлению санкций. Это также минимизирует риск возможной блокировки решения со стороны Венгрии или Словакии, имеющих "теплые" отношения с Кремлем.

Бессрочная фиксация активов может стать решающим аргументом для Бельгии, которая должна поддержать европейский план использования этих средств для формирования так называемого "репарационного кредита" — до 165 млрд евро. Эти деньги предлагают направить на покрытие военных и гражданских нужд Украины в 2026-2027 годах.

Ожидается, что Европейский совет 18 декабря окончательно согласует механизм этого финансирования и урегулирует юридические вопросы, в частности, гарантии для Бельгии, которая опасается остаться единственной ответственной в случае, если потенциальные иски РФ окажутся результативными.

Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что активы РФ будут оставаться замороженными до завершения российской войны против Украины.

"В октябре лидеры ЕС обязались сохранять российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство", — отметил Кошта.

Он также отметил, что следующим шагом станет согласование долгосрочного финансирования для Украины на 2026-2027 годы.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Бельгия подвергла критике предложенный Евросоюзом механизм использования замороженных российских активов для формирования "репарационного кредита" Украине на 140 млрд евро.

В преддверии презентации юридических предложений Еврокомиссии глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что документ не учитывает ключевые требования Брюсселя. По его словам, страна требует четких гарантий покрытия возможных судебных издержек, которые могут возникнуть в случае исков России против этой схемы.