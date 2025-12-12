«Ясний сигнал Росії»: у ЄС ухвалили важливе рішення щодо активів РФ

Країни Європейського Союзу вирішили безстроково заморозити російські активи на суму близько 210 млрд євро. Тепер таке рішення не потребуватиме поновлення кожних пів року.

Рада Євросоюзу. Фото: з відкритих джерел

Відповідне рішення Ради ЄС привітала президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. У мережі Х вона наголосила, що такий крок є чітким сигналом для Москви.

"Ми посилаємо Росії ясний сигнал: поки ця жорстока війна агресії триває, витрати Росії будуть тільки зростати. Це потужний сигнал для України: ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою і за столом переговорів", — наголосила фон дер Ляєн.

За інформацією видання Reuters, країни ЄС погодилися заморозити російські активи "настільки довго, наскільки буде потрібно", щоб уникнути необхідності регулярного голосування щодо продовження санкцій. Це також мінімізує ризик можливого блокування рішення з боку Угорщини чи Словаччини, які мають "теплі" стосунки з Кремлем.

Безстрокова фіксація активів може стати вирішальним аргументом для Бельгії, яка має підтримати європейський план використання цих коштів для формування так званого "репараційного кредиту" — до 165 млрд євро. Ці гроші пропонують спрямувати на покриття військових і цивільних потреб України у 2026–2027 роках.

Очікується, що Європейська рада 18 грудня остаточно погодить механізм цього фінансування та врегулює юридичні питання, зокрема гарантії для Бельгії, яка побоюється залишитися єдиною відповідальною у разі, якщо потенційні позови РФ виявляться результативними.

Голова Євроради Антоніу Кошта підтвердив, що активи РФ залишатимуться замороженими до завершення російської війни проти України.

"У жовтні лідери ЄС зобов'язалися зберігати російські активи замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує завданих збитків. Сьогодні ми виконали це зобов'язання", — зазначив Кошта.

Він також наголосив, що наступним кроком стане узгодження довгострокового фінансування для України на 2026–2027 роки.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Бельгія розкритикувала запропонований Євросоюзом механізм використання заморожених російських активів для формування "репараційного кредиту" Україні на 140 млрд євро.

Напередодні презентації юридичних пропозицій Єврокомісії глава МЗС Бельгії Максим Прево заявив, що документ не враховує ключові вимоги Брюсселя. За його словами, країна вимагає чітких гарантій покриття можливих судових витрат, які можуть виникнути у разі позовів Росії проти цієї схеми.