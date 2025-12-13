Европейские чиновники выражают серьёзную обеспокоенность тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение по завершению войны в Украине, достигнутое при посредничестве США, как предлог для повторного вторжения на территорию Донбасса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Лидеры Европы. Фото: из открытых источников

По информации источников издания, основная проблема последних переговоров заключается в том, что план США по созданию демилитаризованной зоны может дать Кремлю прикрытие для скрытого развертывания сил в спорных районах. Российская сторона может использовать гибридные методы, включая операции "под фальшивым флагом", чтобы подорвать гарантии безопасности и создать условия для нового наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что США обсуждали превращение Донбасса в "свободную экономическую зону" под особым управлением, в то время как Россия настаивает на "демилитаризованной зоне". На этой неделе Зеленский озвучил идею проведения референдума по потенциальным территориальным решениям для региона.

Источники утверждают, что Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск из контролируемых Киевом территорий. Главная задача Европы в ближайшие дни – убедиться, что любое соглашение не содержит скрытых возможностей для действий Кремля.

При этом, хотя Владимир Путин, вероятно, сохраняет максималистские цели в Украине, ключевой вопрос в том, отвергает ли Москва мирные инициативы полностью или тактически поддерживает их, чтобы использовать в своих интересах. Одним из рисков остаётся возможное вмешательство РФ в референдум или выборы после мирного урегулирования.

В понедельник Зеленский планирует поездку в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы продолжить переговоры. Перед этим советники по национальной безопасности Украины, Европы и США обсудят проекты планов.

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс отметил, что опасения Европы оправданы. По его словам, как только внимание США переключится, Путин может создавать инциденты "как повод" для вмешательства, что сделает остальную Украину уязвимой к следующему российскому наступлению. Это, по его мнению, является фундаментальным вопросом для Украины и европейской безопасности.

