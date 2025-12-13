За лаштунками переговорів: чого насправді бояться в Європі через Донбас

Європейські чиновники висловлюють серйозне занепокоєння тим, що Росія може використати нову мирну угоду щодо завершення війни в Україні, досягнуту за посередництва США, як привід для повторного вторгнення на територію Донбасу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Лідери Європи Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел видання, основна проблема останніх переговорів у тому, що план США щодо створення демілітаризованої зони може дати Кремлю прикриття для прихованого розгортання сил у спірних районах. Російська сторона може використовувати гібридні методи, включаючи операції під фальшивим прапором, щоб підірвати гарантії безпеки і створити умови для нового наступу.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США обговорювали перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" під особливим управлінням, тоді як Росія наполягає на "демілітаризованій зоні". Цього тижня Зеленський озвучив ідею проведення референдуму щодо потенційних територіальних рішень для регіону.

Джерела стверджують, що Росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ із контрольованих Києвом територій. Головне завдання Європи найближчими днями – переконатися, що будь-яка угода не містить прихованих можливостей для дій Кремля.

При цьому, хоча Володимир Путін, ймовірно, зберігає максималістські цілі в Україні, ключове питання в тому, чи Москва відкидає мирні ініціативи повністю або тактично підтримує їх, щоб використати у своїх інтересах. Одним із ризиків залишається можливе втручання РФ у референдум чи вибори після мирного врегулювання.

У понеділок Зеленський планує поїздку до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами, включаючи прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, щоб продовжити переговори. Перед цим радники з питань національної безпеки України, Європи та США обговорять проекти планів.

Колишній радник із національної безпеки Великобританії Пітер Рікеттс зазначив, що побоювання Європи виправдані. За його словами, як тільки увага США перейде, Путін може створювати інциденти "як привід" для втручання, що зробить решту України вразливою до наступного російського наступу. Це, на його думку, є фундаментальним питанням для України та європейської безпеки.

