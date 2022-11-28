За обход санкций последует наказание: о чем говорит решение Совета ЕС – какими будут последствия

Совет Европейского Союза принял решение о внесении обхода санкций в список преступлений. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", о чём говорит данное решение и какие у него могут быть последствия.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Просто ввести санкции – недостаточно, необходимо перекрыть возможные пути их обхода

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе уверен, что ЕС принял очень правильное решение. Ведь просто ввести санкции – недостаточно. Необходимо перекрыть возможные пути их обхода. И эту позицию, подчеркивает эксперт, украинская власть декларирует фактически с первого дня широкомасштабного российского вторжения.

"Европа из-за бюрократии не так быстро, как нам бы хотелось, вводит антироссийские санкции. Но делает это неуклонно и достаточно эффективно. Всё это усиливает не только давление на страну-агрессора, но и позиции Украины в мире – как государства, которое генерирует подобные подходы. Напомню, что создана международная экспертная группа под руководством главы Офиса президента Украины Ермака и экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности, посла Майкла Макфола, которая занимается именно вопросами эффективных санкций и невозможностью их обхода", – отмечает Антон Кучухидзе.

По его словам, новое решение ЕС – фактически продолжение официально политики Киева. Что важно еще и на фоне недавнего решения Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма.

"После этих двух решений политическое и экономические давление на рашистскую федерацию серьезно вырастет, – прогнозирует эксперт. – И со стороны Запада это уже системная, всеохватывающая политика, поддерживающая интересы Украины. Ну, а наша страна сейчас в таком статусе, когда может говорить с партнерами на равных, даже подталкивая их к тем или иным решениями, которые ранее казались нереальными".

ЕС на примере с санкциями против РФ убедился, что есть разного рода лазейки, как, к примеру, поставки технологий через третьи страны

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец:

"Данное решение стало следствием частичной неэффективности санкций, введенных против РФ из-за ее агрессии против Украины. А именно – возможности их безболезненно обходить, не соблюдать. Тогда как для ЕС в целом важно, чтобы институт санкций имел реальные рычаги влияния на политику того или иного государства, в отношение которого данные ограничения вводятся. Чтобы имелась действенная возможность прекращать или значительно ограничивать деятельность отдельных компаний или государств".

Ростислав Кравец подчеркивает, что ЕС на примере с санкциями против РФ убедился, что есть разного рода лазейки, как, к примеру, поставки технологий через третьи страны, причем зачастую европейскими же компаниями. И нельзя сказать, отмечает он, что эти компании не отдают себе отчета, для чего поставляется та же электроника, продукция двойного назначения и так далее.

"Важно, чтобы в дальнейшем они понимали реальные последствия несоблюдения введенных санкций. Ну, а наш конфликт просто ускорил принятие данной меры (решение о внесении обхода санкций в список преступлений), которая рано или поздно была бы внедрена Евросоюзом", – резюмирует эксперт.

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